WhatsApp Beta: arrivano alcune funzioni grazie a Meta A.I.

Tra ieri e oggi sono state incluse nelle versione beta di WhatsApp due feature davvero interessanti. La prima ci permette, volendo scrivere qualcosa su una immagine, di “prelevare” il colore dalle immagine stessa, la seconda, ben più importante è legata, e non potrebbe essere altrimenti visto il periodo, all’integrazione con Meta A.I. Andiamo a scoprire nel dettaglio queste due nuove feature.

Tante immagini colorate

Accanto all’icona per la selezione del tratto, situata nell’angolo inferiore sinistro, è stata introdotta una nuova funzione: il contagocce. Questa funzionalità, già ampiamente diffusa in altri programmi, permette finalmente di prelevare un colore direttamente da un’immagine e utilizzarlo per disegnare su WhatsApp. Nulla per cui stracciarsi le vesti ovviamente, ma era davvero strano che ancora che il contagocce non fosse ancora presente. La seconda feature è invece decisamente più interessante. Imagine, questo il nome della funzione presente nella beta 2.24.12.4 sfrutterà l’intelligenza artificiale per generare immagini ricevendo istruzioni da prompt testuali. Imagine si basa su Meta AI, un sofisticato modello di intelligenza artificiale in via di perfezionamento, che consentirà di usufruire di funzioni del tutto simili a quelle proposte da Gemini, ChatGPT.

Al momento non c’è una data certa per il passaggio dalla beta alla distribuzione generale di entrambe le feature. Per il contagocce è realistico supporre che a breve potrebbe arrivare essendo una addizione che non richiede una lunga fase di testing. Discorso opposto Imagine, alla luce anche delle disavventure capitate recentemente a Gemini.