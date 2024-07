WhatsApp beta: arriva la trascrizione dei messaggi vocali!

Stando a WABetaInfo, l’ultima beta di WhatsApp per Android v2.24.15.5 sta implementando la trascrizione dei messaggi vocali. Questa funzionalità era già stata individuata in fase di sviluppo, ma pare che ora sia pronta per il debutto e in roll-out per diverse lingue. Al momento, ovviamente, non c’è l’italiano, ma non dubitiamo che arriverà piuttosto celermente.

Una volta installata beta va scaricato un pacchetto lingue che comprende inglese, spagnolo, portoghese, russo e hindi. Tutte le trascrizioni dei messaggi vocali vengono generate direttamente sullo smartphone, i messaggi vocali stessi sono crittografati per garantire la privacy. Questa non è che l’ultima delle nuove funzioni che WhatsApp sta provando nelle recenti versione della beta. Si parte da un metodo più veloce e intuitivo di mandare messaggi video, alla possibilità di realizzare selfie creativi con l’IA, passando per nuovi sfondi in realtà aumentata e filtri per le videochiamate. Più in generale, complice la pervasiva presenza dell’intelligenza artificiale in tante app, WhatsApp compreso, personalizzazione, customizzazione e nuove funzionalità saranno le parole d’ordine per fidelizzare al massimo i propri utenti.