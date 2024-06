WhatsApp: in arrivo sfondi AR e filtri per le videochiamate nella beta Android

Sono giorni di grande fermento in casa WhatsApp. Dopo nuove personalizzazioni, importazioni chat via QR code e invio immagini in HD grazie alla beta Android v2.24.13.14 scopriamo la possibilità di rendere “più divertenti” le videochiamate applicando filtri e aggiungendo sfondi tramite la Realtà Aumentata. Nulla di particolarmente rivoluzionario, c’è già chi fa queste cose da anni, per WhatsApp però è la prima volta.

Durante le videochiamate è possibile applicare filtri al viso dinamici oppure attivare una modalità “low light” per aumentare la visibilità in ambienti poco illuminati. Inoltre dalla beta si evince che WhatsApp consentirà di sostituire la propria persona in tempo reale con degli avatar personalizzati, nell’ottica del divertimento ma anche del mantenimento della privacy.

Accanto ad avatar e filtri Meta sta sviluppando anche la possibilità di inserire sfondi personalizzati, sia nella app mobile che in quella desktop, sfruttando, come scritto in apertura le possibilità offerte dalla realtà aumentata. Al momento non c’è nessuna data per la pubblicazione per tutti gli utenti di queste nuove feature richieste a gran voce dagli utenti. Ma non ci stupiremmo se venisse pubblicata in contemporanea con il nuovo iOS 18 e con il lancio della nuova UI Samsung, rispettivamente settembre e luglio. Sembra proprio che anche WhatsApp abbia capito che la personalizzazione sia fondamentale per la fidelizzazione degli utenti, per non rimanere indietro rispetto ad una concorrenza sempre più agguerrita.