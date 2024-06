One UI 6.1.1: in arrivo ad agosto su S24 con tante nuove funzioni dedicate alla i.a.

Manca poco per il nuovo evento Samsung Unpacked di luglio, dove scopriremo la nuova interfaccia utente One UI 6.1.1 che debutterà proprio sui nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 che proprio qui verranno mostrati ufficialmente dopo mesi di leak, rumour e voci di corridoio. Grazie al solitamente affidabile ICE UNIVERSE conosciamo buona parte delle nuove feature che contraddistingueranno la nuova personalizzazione Samsung di Android. E pare proprio, e non potrebbe essere altrimenti, che l’intelligenza artificiale sarà grande protagonista, all’interno di una release decisamente importante e ricca di contenuti.

Stando alle indiscrezioni diffuse da Ice Universe, la serie Galaxy S24 dovrebbe essere la prima a ricevere l’aggiornamento dopo i due pieghevoli già a partire da agosto. Successivamente, il rollout si estenderà gradualmente agli altri modelli Samsung compatibili con la nuova UI. ICE UNIVERSE nei suoi tweet non è entrato molto nello specifico, dicendo semplicemente che l’intelligenza artificiale sarà molto più integrata ed efficiente e che soprattutto grazie all’integrazione con la S Pen la nuova funzione AI graffiti sarà, usando le sue parole davvero divertente da utilizzare, dando sfogo alla grande alla propria immaginazione. Inoltre aggiunge che le animazioni saranno più “delicate” e “vivide”, migliori e spettacolari senza cadere in effetti speciali che non conoscono sobrietà.

Manca davvero poco per il prossimo Samsung Unpacked di luglio. Nel frattempo qui abbiamo raccolto tutto quello che sappiamo sui nuovi foldable Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.