Samsung Galaxy Z Fold 6: tutto quello che sappiamo, prezzo compreso!

Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà sicuro protagonista del prossimo evento Samsung Unpacked di luglio che si terrà a Parigi, dove sapremo tutto sui nuovi dispositivi della casa coreana. Di Samsung Galaxy Z Fold 6 nel corso delle scorse settimane si è parlato parecchio, praticamente in modo ufficioso sappiamo quasi tutto. Facciamo quindi il punto su specifiche, costo e data di lancio del nuovo dispositivo Super Premium pieghevole Samsung.

Le specifiche

Alla luce dei leak e delle voci di corridoio usciti nelle ultime settimane, ecco nel dettaglio tutto quello che troveremo, o meglio dovremmo trovare, in Samsung Galaxy Z Fold 6:

CPU : Snapdragon 8 Gen 3.

: Snapdragon 8 Gen 3. Memorie : 12GB di RAM e fino a 512GB di spazio di archiviazione.

: 12GB di RAM e fino a 512GB di spazio di archiviazione. Display esterno : Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione HD+.

: Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione HD+. Display interno : Dynamic AMOLED 2x da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+ con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

: Dynamic AMOLED 2x da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+ con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Imaging : principale posteriore da 50MP con OIS, ultra grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x.

: principale posteriore da 50MP con OIS, ultra grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. Batteria: 4.400mAh

4.400mAh Colori: Navy, Pink, Silver Shadow

Galaxy Z Fold 6 termini di design non esce dalla scia della nuova serie smartphone S24. Da chiuso le dimensioni del Galaxy Z Fold 6 sono di 153,5 x 68,1 x 12,1 mm; da aperto invece sono 153,5 x 132,6 x 5,6 mm. Galaxy Z Fold 6 peserà un filo meno di Z Fold 5, 239 grammi invece di 252 grammi. Visivamente parlando questo si traduce in un pieghevole dall’aspetto massiccio e robusto, pieno family feeling quindi con S24. In tal senso, lo schermo, e quindi il meccanismo di piegatura è stato rivisto per renderlo più resistente. Il termine che Samsung ha scelto per lo schermo è tutto un programma: Ironflex Display. E sempre per rimanere vicini allo stile Super Premium di S24, Galaxy Z Fold 6 avrà bordi arrotondati e cornici laterali in titanio.

Ma quanto potrebbe costare?

Pare che il prezzo sia una bella nota dolente di Galaxy Z Fold 6. Gli ultimi rumour riportano un aumento importante, di ben 1oo dollari per il dispositivo e per ogni taglio di memoria. Si parla di dollari, al momento quindi non è chiaro se, oltre al conferma dell’aumento di prezzo, i 100 dollari verranno convertiti 1:1 con l’euro o peggio ancora l’aumento sarà ancor più consistente. Data di lancio? La più probabile è luglio, magari subito dopo la chiusura dell’evento Unpacked.

Galaxy Z Fold 6 256GB > 1.899, 99 dollari

> 1.899, 99 dollari Galaxy Z Fold 6 512GB > 2.019,99 dollari

> 2.019,99 dollari Galaxy Z Fold 6 1TB > 2.259,99 dollari