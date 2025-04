Motorola Edge 50: oggi lo paghi 220€ in meno, occasione unica su Amazon

Approfitta di questa occasione unica per scoprire il Motorola Edge 50, ora disponibile con uno sconto imperdibile del 38%, che porta il prezzo a soli 374,02 € rispetto al costo originale di 599 €. Un’offerta che rende questo dispositivo uno dei migliori acquisti della sua categoria.

Design raffinato e robustezza

Il Motorola Edge 50 si distingue per un design elegante e curato nei minimi dettagli. La colorazione Jungle Green aggiunge un tocco di esclusività, mentre la struttura curva e simmetrica si combina con una certificazione IP68, che garantisce protezione totale contro acqua e polvere. Con un peso di soli 180 grammi e dimensioni compatte, il dispositivo si adatta perfettamente alla mano, assicurando un’esperienza d’uso confortevole.

Display immersivo e fluido

Il cuore dell’esperienza visiva è il display pOLED Super HD da 6,67 pollici, che offre una qualità d’immagine eccezionale. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz garantisce una fluidità straordinaria, rendendo ogni interazione, dal gaming allo streaming, un vero piacere per gli occhi. Colori vividi e contrasti elevati completano un quadro perfetto per gli amanti dei contenuti multimediali.

Fotografia versatile

Il comparto fotografico del Motorola Edge 50 è pensato per chi ama catturare ogni momento con la massima qualità. Il sistema a tripla fotocamera include un sensore principale da 50 MP, un grandangolo da 13 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Questa configurazione consente di ottenere scatti dettagliati e nitidi in qualsiasi condizione di luce, permettendo di esplorare nuove prospettive creative.

Prestazioni al top

Sotto la scocca, il processore Snapdragon 7 Gen 1 si combina con 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna, garantendo prestazioni rapide e affidabili. Che si tratti di multitasking o di giochi impegnativi, il Motorola Edge 50 è pronto a soddisfare ogni esigenza. Il sistema operativo Android 14 completa l’offerta con un’interfaccia moderna e funzionalità avanzate.

Autonomia e ricarica veloce

Con una batteria da 5000 mAh, questo dispositivo assicura un’intera giornata di utilizzo intenso. La tecnologia di ricarica TurboPower da 68W riduce al minimo i tempi di attesa, mentre il supporto alla ricarica wireless da 15W aggiunge un ulteriore livello di praticità. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza energia nei momenti più importanti.

Un’opportunità da non perdere

Il Motorola Edge 50 rappresenta una combinazione vincente di design, prestazioni e prezzo. Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva per portare a casa un dispositivo completo e versatile ad un prezzo incredibile di soli 374 euro con un mega sconto del 38%. Clicca sul link per saperne di più e approfittare subito dello sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.