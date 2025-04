Realme C63: a 129€ è una BOMBA di tecnologia con 8GB+256GB e ricarica 45W!

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile: il Realme C63 è disponibile a soli 129€ invece di 199,90€ con un mega sconto del 35%. Un prezzo che rende questo dispositivo una scelta imperdibile per chi cerca il massimo senza spendere una fortuna. Approfitta subito di questa promozione e scopri tutte le sue potenzialità.

Potenza e stile ad un prezzo WOW

Con il suo display LCD da 6,74 pollici in risoluzione Full HD 1080p e un refresh rate di 90 Hz, il realme C63 garantisce un’esperienza visiva fluida e dettagliata, perfetta sia per la navigazione che per il gaming. La tecnologia AI ottimizza le prestazioni, assicurando una fluidità senza compromessi anche durante il multitasking.

Sotto la scocca troviamo un processore octa-core, affiancato da ben 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione generoso di 256 GB. Un mix perfetto per chi desidera un dispositivo che gestisca con facilità applicazioni pesanti e contenuti multimediali.

Fotocamera e batteria: mai più compromessi

La fotocamera principale da 50 MP, potenziata dall’intelligenza artificiale, cattura immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ideale per immortalare ogni momento con qualità professionale.

Non meno impressionante è la batteria da 5.000 mAh, che assicura un’autonomia di lunga durata. E grazie alla ricarica SUPERVOOC a 45W, il tempo di ricarica si riduce drasticamente, permettendoti di essere sempre operativo.

Il realme C63 si distingue anche per il suo design raffinato nella colorazione Leather Blue. Nonostante l’ampio display, il dispositivo è comodo da maneggiare grazie alle sue dimensioni compatte (16,73 x 7,67 x 0,77 cm) e un peso di soli 360 grammi.

La connettività è completa: Bluetooth, Wi-Fi e USB garantiscono la massima integrazione con altri dispositivi, rendendo il realme C63 il partner ideale per ogni esigenza digitale.

Disponibile su Amazon.it a soli 129 euro con un mega sconto del 35%, il realme C63 si posiziona come una delle migliori scelte nella sua fascia di prezzo. Con un’offerta così vantaggiosa, non c’è motivo di aspettare. Ordina subito il tuo realme C63 e scopri il meglio della tecnologia a un prezzo incredibile.

