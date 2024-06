Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6: il prezzo non è quello giusto! Grosso aumento in vista?

Sappiamo da tempo che Samsung presenterà Galaxy Z Flip6 e il Galaxy Z Fold6 al prossimo evento Unpacked che si terrà il mese prossimo a Parigi. Dopo mesi di indiscrezioni e fughe di notizie, ora abbiamo una buona idea di cosa aspettarci dai prossimi pieghevoli, manca a conti fatti sapere solo quanto costano, e pare che l’ennesima voce di corridoio abbia rivelato un prezzo decisamente salato.

Un recente leak ci aveva già comunicato il presunto prezzo americano di Galaxy Z Fold6, 100 dollari in più rispetto al precedente modello e per ogni taglio di memoria, con prezzi quindi da 1899 a 2259 dollari. Purtroppo anche Galaxy Z Flip6 subirà lo stesso trattamento. Secondo un nuovo leak di OnLeaks, Galaxy Z Flip6 sarà proposto in due configurazioni 256GB e 512GB. Secondo le informazioni trapelate, Galaxy Z Flip6 da 256GB dovrebbe costare 1099 dollari, mentre la variante da 512GB 1219 dollari. Anche qui un bell’aumento di 100 dollari rispetto al vecchio dispositivo.

Lo stesso leak conferma i colori disponibili al lancio: Mint, Silver Shadow, Yellow, and Blue e cosa che farà felice tutti coloro che avevano comprato il precedente Z Flip pare che Samsung abbia trovato il modo di rendere più sottile e meno invadente la piega dello schermo. Manca poco all’evento Samsung di luglio, oltre a vederli nella loro interezza e nel dettaglio scopriremo quindi anche il costo reale, se quindi ci sarà il cambio 1:1 col dollaro o se, facciamo tutti gli scongiuri del caso, dobbiamo aspettarci qualcosa di peggio.