Leak: finalmente vediamo i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6!

Abbiamo parlato a più riprese di Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 senza mai vederli realmente. Ma pare che Samsung, con grande sbadataggine, abbia inavvertitamente postato, e subito rimosse, delle immagini promozionali. Ma come tutti sanno, nulla scompare nella rete, di conseguenza oggi possiamo finalmente vedere i due dispositivi realmente per come sono, niente render o mock up.

La scoperta è stata postata su Reddit, Samsung avrebbe pubblicato un annuncio per i suoi prossimi dispositivi pieghevoli in Kazakistan. Non si sa esattamente dove sia apparso l’annuncio, ma è realistico pensare che sia stato prontamente rimosso. Quello che conta è che dopo mesi di leak, rumour e voci di corridoio, finalmente vediamo i due dispositivi.

Da quanto è possibile vedere Galaxy Z Fold 6 ha forme non particolarmente arrotondate, uno stile “boxy” molto in voga di questi tempi. ma soprattutto viene confermato il leak di qualche giorno fa che vede il comparto fotografico rimaneggiato rispetto ai precedenti modelli. E sempre dall’immagine è realistico pensare che Galaxy Z Fold 6 possa avere una finitura titanio come Galaxy S24 Ultra. Anche qui parrebbe confermato un recente rumour.

Putroppo l’immagine leakata ci dice poco di Z Flip 6, se non uno schema colori particolarmente ricercato ed elegante del comparto fotografico. A breve, in occasione del prossimo evento Samsung Unpacked previsto per i primi di luglio, sapremo tutto su questi e su i nuovi dispositivi Samsung. E noi saremo qui per riportarvi tutte le notizie a riguardo.