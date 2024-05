Samsung Galaxy Z Fold 6: è in arrivo una versione slim?

Lo scorso mese di aprile si era sparsa la voce di una versione Ultra di Galaxy Z Fold 6, versione ancor più Premium del pieghevole Samsung. Oggi invece le ultime voci di corridoio riportano una probabile versione “slim” di Galaxy Z Fold 6, più sottile e dotato di uno schermo più grande. Due versioni di Galaxy Z Fold 6 o tre versioni quindi? Inutile dire che da qui a luglio, quando si terrà il nuovo evento Unpacked di Samsung, le voci su specifiche e presunti dispositivi saranno moltissime, e noi saremo qui a raccontarvele per non farvi perdere nulla.

E se la versione Slim fosse la versione Ultra?

Questo è quello che pensa Ross Young sul suo profilo X, analista e CEO della Display Supply Chain Consultants, insider con una tradizione di imbeccate sempre corrette. Questa nuova presunta versione, oltre ad essere più sottile e dotata di display più grande non avrebbe il supporto alla S Pen, non essendo dotata di digitalizzatore. Ross ipotizza che questo modello che per comodità chiameremo Slim potrebbe essere venduto come un’alternativa “più tradizionale” allo Z Fold 6 saltando il lancio di luglio dello stesso Z Fold 6 e di Galaxy Z Flip 6, anche e soprattutto perché pare che i nuovi pannelli arrivino a Samsung dopo l’estate. E’ lecito pensare quindi che potrebbe essere lanciato ad anno nuovo insieme al prossimo S25.

Hearing about a Samsung Fold 6 Slim, Q4'24, bigger display than the Fold 6. Price probably similar to the Fold 6. No pen input. — Ross Young (@DSCCRoss) May 23, 2024

Se queste voci fossero confermate, sarebbe il secondo dispositivo “slim” ad arrivare sul mercato il prossimo anno. Qualche giorno fa si era infatti diffusa la voce di un presunto iPhone sottile che dovrebbe sostituire la versione Plus nella linea del prossimo iPhone 17, con schermo più piccolo rispetto alla versione Pro Max e una dotazione tecnologica Premium, non Super Premium.