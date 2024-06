WhatsApp beta: niente più Google Drive per trasferire le chat da un telefono ad un altro

Per gli utenti Android di WhatsApp cambiare telefono è sempre stato croce e delizia: trasferire le chat su un nuovo dispositivo significava occupare spazio prezioso su Google Drive. Sebbene WhatsApp rendesse il processo abbastanza semplice, rimaneva comunque l’inconveniente di dover aggiornare manualmente le conversazioni sul cloud. Facile ed immediato qualcuno potrebbe dire, altri invece sarebbero disposti a giurare il contrario. Pare però che la situazione potrebbe cambiare. Nella beta 2.24.9.19 è apparso un nuovo metodo, immediato come non mai: un semplice QR code per trasferire le chat.

Trasferire le chat da iOS ad Android usa lo stesso metodo, ma nonostante tutto i dispositivi devono essere collegati via USB e bisogna comunque seguire alcuni passaggi intermedi per fare in modo che il nuovo WhatsApp sia la copia esatta di quello presente sul vecchio telefono. Sembra quindi che il trasferimento da un vecchio telefono Android ad uno più nuovo sia quindi più facile e diretto. Si fa leggere al nuovo dispositivo il QR code sul telefono non più in uso e il gioco è fatto. C’è da capire se questo metodo sarà veloce tanto quello vecchio con Google Drive. Ma anche se fosse più lento e ci volesse più tempo, poter risparmiare giga di spazio su Drive è un plus assolutamente gradito.

Non ci sono al momento informazioni se e quando questa feature verrà implementata per tutti gli utenti, ma senza dubbio, è qualcosa di ben più importante e utili dei 5 nuovi temi per le chat.