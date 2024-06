WhatsApp su iOS: nuove feature di personalizzazione in arrivo

Grazie al TestFlight beta Program WhatsApp sta per introdurre su iOS nuove possibilità di personalizzazione estetica della propria app. La personalizzazione più ampia possibile sembra essere la parola d’ordine di questi tempi, un vero e proprio mantra mandato a memoria da tutti i giganti del settore, basta vedere quanto proposto da iOS 18. Ovviamente WhatsApp non poteva rimanere indietro, proponendo quindi maggior controllo da parte dell’utente sulla propria app di messaggistica preferita.

Sembra quindi che WhatsApp voglia ampliare la platea di temi predefiniti per dare ai propri utenti più scelte possibili di personalizzazione in base ai propri gusti. A fine maggio sempre nella beta erano arrivati 5 temi, verde, blu, grigio, rosso e viola. Ora però ne stanno per arrivare altri 5, per un totale di dieci colorazioni delle chat, tra cui rosa e oro. Nulla di epocale ovviamente, ma se ancora ce ne fosse bisogno, più della feature “di sostanza” e di vere e proprie funzionalità sono le piccole feature estetiche che rendono un servizio, app o dispositivo che sia, popolare e di successo. Il tutto nell’ottica della ricerca costante di fidelizzazione per non perdere l’utente all’arrivo di nuove app. Questa cosa è stata perfettamente capita da Apple con iOS 18, visto quanto è possibile “giocare” con le icone, spostandole dove si vuole nello schermo e addirittura colorandole in base all’immagine di sfondo scelta.