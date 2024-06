iOS 18: ecco tutte le novità mostrate durante WWDC 2024

La parola d’ordine del nuovo iOS 18 è customizzazione, personalizzazione. Le voci di corridoio che delle ultime settimane hanno praticamente trovato quasi tutte conferma. La prima novità è una schermata iniziale più personalizzabile che finalmente permette di posizionare le icone delle app liberamente, dove vogliamo e anche ingrandirle. Se attiva la modalità scura, le icone delle app si adatteranno con un tono più scuro per essere perfettamente in linea con la “dark mode”.

Spazio alla personalizzazione della Schermata Home e del Centro di Controllo

Allo stesso modo un nuovo motore dei temi può applicare un colore scelto a tutta la griglia delle app per rendere il proprio smartphone più unico e peculiare. Anche il Centro di Controllo è stato rivisto per renderlo ancor più utile ed immediato. E’ possibile scorrere tra diverse pagine del Centro di Controllo, con comandi multimediali e per la domotica in primo piano.

Inoltre, per la prima volta, le app esterne potranno trovare spazio nel Centro di Controllo. E finalmente, iOS 18 permette di sostituire le icone di serie della torcia e della fotocamera sulla schermata di blocco con qualsiasi comando del Centro di Controllo si vuole.

Sul versante della privacy in iOS 18 sarà possibile legare alcune app al controllo biometrico per fare in modo che solo il proprietario del telefono possano utilizzarle. Alla stessa maniera le app che si aprono con controllo biometrico possono essere nascoste dentro una cartella segreta accessibile solo tramite controllo ID ovviamente. Anche Messaggi è stata rivista, con una serie di funzioni che rendono la comunicazione più viva e brillante.

Messaggi

Oltre a poter usare qualsiasi tipo di formattazione e emoji per rispondere con un Tapback, le parole vengono esaltate da veri e propri effetti speciali, che le rendono animate. Ma soprattutto è possibile programmare l’invio dei messaggi, come già è possibile fare in Google Messages. E sempre per rimanere in tema di cambiamenti lungamente attesi con iOS18 Messaggi supporterà il formato RCS, rich text format, di conseguenza i messaggi ricevuti da Android saranno non solo, finalmente criptati con la tecnologia end to end, ma potranno beneficiare quindi della possibilità standard da anni per iMessage, di inviare foto e video in alta qualità e messaggi più lunghi.

Inoltre i Messaggi potranno anche essere inviati usando la connessione via satellite, cosa questa molto utile quando non c’è connessione.

Mail, Foto e Wallet

E’ stato anche rivista la app Mail: le email saranno automaticamente classificate in categorie come Principale, Transazioni, Aggiornamenti e Promozioni. Inoltre, è finalmente possibile raggruppare tutte le email di un’azienda in un unico posto. Anche Foto ha subito un bel restyling in iOS18 per essere più facile da usare e per aiutare a trovare le foto più velocemente. Ora c’è una singola schermata principale con una nuova barra di navigazione in basso che consente di passare rapidamente a diversi anni, mesi o raccolte di foto.

L’intelligenza artificiale viene utilizzata per creare automaticamente raccolte di foto per temi come persone, animali domestici, viaggi e ricordi. Anche Wallet amplia le proprie possibilità, grazie a tutta una nuova serie di funzioni tra cui Tap to Cash, che permette di scambiare denaro tra due iPhone senza dover condividere il numero di telefono.

Diario e Game Mode

L’app Diario ora supporta la registrazione dello stato d’animo, il tracciamento degli obiettivi e offre una nuova vista Insights con supporto per la ricerca. Da ultimo è in arrivo su iPhone Game Mode, che riduce al minimo l’attività in background per garantire le massime prestazioni in termini di FPS e efficienza energetica.