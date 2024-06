WhatsApp: da ora immagini e video verranno inviate in HD di default

Lo scorso anno, più precisamente da agosto, WhatsApp introdusse la possibilità di inviare foto in HD, mantenendo la loro risoluzione originale con una compressione non invasiva. Tuttavia, era necessario selezionare l’opzione HD ogni volta si volesse inviare una foto. Da oggi questo passaggio non è più necessario: WhatsApp sta implementando una nuova funzione che permette di impostare l’invio di foto HD come predefinito. Era ora.

La qualità Standard riduce le foto scattate, ad esempio, con iPhone a 960×1280 pixel, mentre la qualità HD mantiene l’immagine alla sua risoluzione originale di 3024×4032 pixel. C’è comunque una leggera compressione anche quando si invia un’immagine con l’opzione HD attiva, ma il risultato è molto meno invasivo rispetto al passato. Ovviamente a perderci è lo spazio d’archiviazione ( WhatsApp ci avverte che il file può essere fino a sei volte più grande), a tutto vantaggio ovviamente della qualità delle foto. Soprattutto se verranno poi viste su un monitor PC e successivamente stampate.

Attivare l’invio delle foto e dei video di default in HD è facile, basta andare nelle impostazioni >> Archiviazione e dati >> Qualità caricamento file multimediali. WhatsApp deve essere aggiornato ovviamente all’ultima versione. Questa non è l’unica nuova feature di WhatsApp di cui abbiamo parlato in questi giorni. Dalla beta abbiamo avuto la conferma di nuovi temi per la personalizzazione delle chat e cosa ben più importante, la possibilità di importare le chat tramite QR code.