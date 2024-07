WhatsApp beta: più immediato e facile mandare messaggi video

La possibilità di inviare video da sessanti secondi, è arrivata circa un anno fa, e da allora non ci sono stati grossi cambiamenti nell’interfaccia. I messaggi video non hanno riscosso grande successo, forse perché di base sono “nascosti” dietro il tener premuto il simbolo della videocamera. Con la recente beta è stata aggiunto un tasto dedicato separato, oltre a quelli di video e foto, nella parte bassa dello schermo, dopo aver semplicemente cliccato l’icona della macchina fotografica.

Questo nuovo input per inviare messaggi video è presente nella ultima versione beta del software sia per iOS che Android. Ad oggi per registrare un messaggio video in WhatsApp, bisogna tenere premuto il pulsante della fotocamera. La nota verrà automaticamente condivisa nella chat una volta venuta meno la pressione, a meno che si decida di attivare la modalità di blocco. Tutto sommato comodo, e nulla di diverso ad una nota vocale, ma molto probabilmente questo doppio passaggio “fluido” invece di facilitare la user experience l’ha resa “complicata”. L’aggiunta di un’opzione dedicata, sempre “nascosta” dietro un tap, ma più leggibile nell’interfaccia della fotocamera semplificherebbe le cose e renderebbe più facile l’utilizzo della funzione di note video, dando loro anche maggiore visibilità. Questo piccolo cambiamento segue la recente possibilità, sempre in beta ovviamente, di rispondere velocemente ad un messaggio video con un altro video messaggio. Più in generale queste ultime settimane hanno visto la beta popolarsi di nuove funzionalità dedicate all’intelligenza artificiale e personalizzazioni che si spera arrivino presto per tutti gli utenti.