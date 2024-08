WhatsApp: username e PIN contro i messaggi indesiderati

WhatsApp introdurrà presto gli username, ovvero nomi utente unici che permetteranno agli utenti di condividere il proprio contatto senza dover rivelare il numero di telefono. Questa nuova funzionalità, ispirata a Telegram, rappresenta un ulteriore passo avanti per l’app di Meta nel migliorare la privacy degli utenti. Questa novità non è l’unica messa in campo dall’azienda di META per contrastare lo spam. Nella recente beta infatti è apparsa la possibilità di bloccare all’origine messaggi da sconosciuti.

Come anticipato da precedenti indiscrezioni, l’ultima versione beta di WhatsApp per Android 2.24.18.2 conferma l’introduzione di una nuova funzionalità: il supporto agli username. Gli utenti potranno associare un nome univoco al proprio account, che potrà essere utilizzato per avviare nuove conversazioni. Tuttavia, per garantire la continuità delle chat esistenti, il numero di telefono continuerà a essere visibile ai contatti salvati in rubrica.

Inoltre, per rafforzare ulteriormente la privacy, WhatsApp sta introducendo un sistema di autenticazione a due fattori basato su PIN per gli username. Gli utenti potranno scegliere un codice PIN a quattro cifre che sarà richiesto solo ai nuovi contatti. Questa misura aggiuntiva mira a prevenire l’invio di messaggi indesiderati, garantendo un maggiore controllo su spam e messaggi inappropriiati.

WhatsApp è in grande fermento, sente senza dubbio il fiato sul collo di altri giganti della messaggistica come Telegram. Questa è solo l’ultima novità che nelle scorse settimane è comparsa nella beta della popolare app di messaggistica. E’ stata da poco introdotta una funzionalità chiamata Near Share, per scambiare file con persone vicine, senza bisogno di essere connessi, del tutto simile ad Air Drop di Apple. Ma è impossibile non citare qualcosa di davvero utile, come la trascrizione dei messaggi vocali.