Google Gemini potenzia WhatsApp e le Notifiche: ecco come

AndroidAuthority andando a studiare nel dettaglio il codice della app di Google ha scoperto che l’assistente personale basato sull’intelligenza artificiale Gemini potrebbe presto diventare sempre più importante e utile nella gestione dell’uso quotidiano dei nostri smartphone Android.

Un’analisi dettagliata della versione beta 15.34.32.29.arm64 dell’app Google ha rivelato tre nuove estensioni per Gemini: WhatsApp, Notifiche e Messaggi. Anche se queste funzionalità non sono ancora attive, le loro descrizioni ci permettono di dare uno sguardo al modo in cui andremo ad interagire in prossimo futuro col telefono.

L’estensione WhatsApp, in particolare, potrebbe rappresentare una svolta significativa. Gemini, interfacciandosi con WhatsApp, darà la possibilità all’utente di utilizzare l’app tramite comandi vocali. Rispondere in una chat, leggere un messaggio appena arrivato o fare chiamate: tutto passerebbe attraverso Gemini, liberando quindi l’utente da automatismi manuali che per alcuni possono essere noiosi o scomodi in particolari situazioni. L’estensione Messaggi sembra seguire la stessa linea dei comandi vocali, nulla di nuovo in tal senso.

Se WhatsApp via Gemini può sembrare qualcosa di molto utile ma tutto sommato “previsto”, è l’estensione Notifiche ad offrire le prospettive più intriganti. Gemini può riassumere le notifiche non lette in tempo reale, ordinarle per importanza o addirittura eseguire azioni basate su notifiche specifiche, magari chiedendo se la risposta a quella mail è arrivata o no.

L’inclusione di queste nuove funzionalità in Gemini fa parte di una strategia più ampia di Google, che ha già integrato estensioni per altre app proprietarie come Keep, Tasks, Calendario, YouTube e YouTube Music. A Mountain View vogliono creare un’ecosistema iper integrato gestito da Gemini capace di stravolgere il modo in cui si interagisce con lo smartphone. Ovviamente questa è una possibilità, si avrà sempre la scelta di fare “tutto da soli” o delegare all’intelligenza artificiale. Ma senza dubbio la semplice possibilità di scelta è un passo avanti nel futuro dell’interazione uomo macchina.