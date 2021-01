Samsung presenta i nuovi TV del 2021: Neo QLED 8K e 4K

Redazione Webnews,

Il 2021 è appena iniziato e abbiamo già dei nuovi televisori da tenere d’occhio e far sbarcare nei nostri salotti non appena saranno lanciati sul mercato. Samsung ha svelato oggi a propria gamma AV per il 2021, presentando così al Mondo la nuova tecnologia Neo QLED e i nuovi modelli della linea Lifestyle TV che i fan più attenti di Samsung conoscono già benissimo.

La novità senza dubbio rilevante riguarda proprio la tecnologia display completamente nuova che debutta quest’anno, ribattezzata da Samsung Neo QLED. Si tratta di un’evoluzione della tecnologia QLED che sfrutta una nuova sorgente luminosa, il Quantum Mini LED, controllata con precisione dalla tecnologia Quantum Matrix e dal processore Neo Quantum, un potente processore di immagini ottimizzato per Neo QLED.

Cosa cambia con la tecnologia display Neo QLED

Samsung spiega che un singolo Quantum Mini LED misura 1/40 di un LED convenzionale e utilizza micro-strati incredibilmente sottili per diffondere la luce. La tecnologia Quantum Matrix è in grado di controllare in modo ultra preciso la retroilluminazione.

Questo permette ai nuovi dispositivi di ottenere aree scure ancora più scure e aree luminose ancora più luminose per un’esperienza HDR più precisa e immersiva che mai.

Il potente processore Samsung Neo Quantum, in grado di utilizzare fino a 16 diversi modelli di rete neurale, riesce ad ottimizzare la qualità delle immagini e restituire un output in 4K e 8K indipendentemente dalla qualità della sorgente originaria.

Le funzionalità aggiuntive per i nuovi TV di Samsung: Neo QLED 8K e 4K

Sono due i modelli Neo QLED in arrivo nel 2021 con prezzi ancora da definire – e che possiamo immaginare come piuttosto alti: Neo QLED 8K e Neo QLED 4K, entrambi al di là delle potenti specifiche tecniche pensati anche per il periodo che, dopo un anno particolarmente difficile, rischiamo di dover affrontare tra spostamenti limitati, lockdown e inviti a rimanere in casa.

Tra le funzionalità smart di nuovi TV top di gamma di Samsung ci sarà l’applicazione Samsung Health che ci permetterà di trasforma il nostro soggiorno in una palestra personale, e la nuova funzione Smart Trainer e che ci darà la possibilità di tracciare e analizzare la nostra postura durante l’allenamento, quasi come farebbe un vero personal trainer.

Grazie ai nuovi televisori sarà possibile effettuare chiamate e videochiamata grazie a Google Duo già installato, a patto però di aver collegato al dispositivo una webcam utilizzando una delle porte USB posizionate sul retro. Non solo. Chi è costretto a casa in smart working troverà sui nuovi televisori la funzione PC on TV dei dispositivi Samsung per collegare un PC al TV.