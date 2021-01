Twitter ha sospeso l’account di Donald Trump

Twitter ha temporaneamente sospeso l’account di Donald Trump: l’ormai ex presidente avrebbe infatti sostenuto attraverso cinguettii i violenti fan che hanno assaltato il Congresso, riunitosi per certificare i risultati delle elezioni di novembre, nelle scorse ore.

Il social network afferma di aver sospeso l’account di Trump per 12 ore e che al presidente sarà richiesto di rimuovere tre tweet che avrebbero violato le politiche della piattaforma per incitamento alla violenza. La società ha così spiegato:

In seguito alle violenze senza precedenti a Washington D.C., abbiamo richiesto la rimozione di tre tweet di @realDonaldTrump che avrebbero violato ripetutamente la nostra politica di integrità civica. Ciò significa che l’account di @realDonaldTrump sarà bloccato per 12 ore dopo la rimozione di questi Tweet. Se i Tweet non verranno rimossi, il profilo rimarrà bloccato.