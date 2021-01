Elon Musk supera Jeff Bezos: è il più ricco al mondo

Matteo Tontini,

Con l’ennesimo aumento del prezzo azionario di Tesla, Elon Musk è diventato l’uomo più ricco al mondo. Adesso, il suo capitale ammonta a oltre 185 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato da CNBC, l’amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, occupava il primo posto dal 2017, ma i suoi 184 miliardi di dollari non sono più sufficienti per battere Musk.

Circa un anno fa, il patrimonio netto di Elon Musk era di circa 27 miliardi di dollari, insufficiente persino per classificarsi tra le prime 50 persone più ricche del pianeta. Da quel momento, tuttavia, le cose sono cambiate considerevolmente: il prezzo azionario di Tesla è salito alle stelle (circa nove volte superiore rispetto a un anno fa). Per farsi un’idea della crescita vertiginosa del prezzo delle azioni della società, basti pensare che nelle scorse ore è aumentato di oltre 45 dollari (circa il 6%) rispetto al giorno precedente.

La capitalizzazione azionaria di Amazon è di 1,6 trilioni di dollari, quindi di gran lunga superiore a quella di Tesla (circa 760 miliardi). Tuttavia, il suo prezzo delle azioni – e, di conseguenza, il patrimonio netto di Bezos – è rimasto abbastanza fermo negli ultimi mesi a causa di un maggior controllo da parte delle autorità di regolamentazione.

Per chi non lo sapesse, Musk è un imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense: oltre a essere fondatore di Tesla, nei suoi 49 anni ha gettato le basi per l’esplorazione spaziale del futuro grazie a SpaceX; inoltre, è anche co-fondatore e CEO di Neuralink. Bezos, come molti sapranno, è invece il fondatore di Amazon, l’e-commerce più grande e famoso al mondo.