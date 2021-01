Samsung presenta al CES le innovazioni per un futuro migliore

Massimo Reina,

In occasione dell’edizione 2021 del Consumer Electronics Show (CES), Samsung ha annunciato le novità per il nuovo anno, durante una conferenza stampa virtuale. Durante l’evento l’azienda coreana ha spiegato come intenda continuare il suo percorso di innovazione attraverso lo sviluppo di soluzioni flessibili, connesse e intelligenti che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per comprendere il contesto circostante e rendere le azioni quotidiane di ogni utente più semplici e fluide.

Spiega Sebastian Seung, President and Head of Samsung Research, l’hub avanzato di R&D di Samsung Electronics che guida lo sviluppo delle future tecnologie:

Il nostro mondo oggi appare diverso e molte persone si trovano di fronte a una nuova realtà in cui, per esempio, la propria casa ha assunto un ruolo più importante e significativo. L’innovazione Samsung è sviluppata per offrire esperienze sempre più customizzate e intuitive, che esprimano la personalità di ognuno, e stiamo per questo lavorando con massimo impegno all’introduzione di tecnologie di ultima generazione, utilizzando l’Intelligenza Artificiale come elemento abilitante di un futuro migliore”.

L’attuale situazione pandemica e la necessità di rimanere quanto più possibile in casa ha di fatto trasformato le soluzioni tecnologiche in una vera e propria necessità: i televisori sono pertanto diventati fondamentali per l’intrattenimento e per il fitness, i Chromebook strumenti essenziali per la didattica a distanza, i frigoriferi intelligenti ci hanno aiutato a fare la spesa online e gli smartphone si sono confermati indispensabili.

Samsung, le novità dal CES 2021

In quest’ottica, quindi, Samsung ha deciso di investire in un’innovazione in linea con gli stili di vita emergenti e in continua evoluzione, e il risultato di questo impegno produttivo sono, in parte, le soluzioni presentate al CES 2021, che includono:

Samsung Bespoke 4 Porte Flex: l’ultima versione dei frigoriferi Bespoke è caratterizzata da pannelli modulari e da una selezione di colori e materiali che permettono di scegliere l’estetica del proprio frigorifero. Il modello 4 Porte, disponibile in Italia da metà anno, include un nuovo Beverage Center che permette di accedere allo speciale dispenser di acqua filtrata e alla caraffa integrata.

MicroLED da 110 pollici: il nuovo schermo TV dotato di LED inorganici auto-illuminanti di dimensioni micrometriche con un design Infinity Screen sottile e quasi senza cornice, che si integra perfettamente nello spazio abitativo. Il TV MicroLED da 110 pollici permette anche di utilizzare la funzione 4Vue (Quad View), un’opzione di visualizzazione a quattro vie, per seguire più contenuti contemporaneamente o riprodurre in streaming un tutorial mentre si gioca a un videogioco. MicroLED sarà lanciato a livello globale a partire da questa primavera.

Lifestyle TV: la gamma di TV lifestyle all’avanguardia di Samsung include The Serif, The Frame, The Sero e The Terrace, una TV per esterni QLED 4K lanciata di recente, oltre a The Premiere, un proiettore laser 4K di qualità cinematografica.

SmartThings Cooking: un nuovo servizio da Samsung SmartThings che è progettato per rendere l’esperienza più fluida in cucina. Un Meal Planner automatico che si appoggia all’Intelligenza Artificiale della piattaforma Whisk suggerisce i piatti per l’intera settimana, crea liste della spesa con gli ingredienti necessari a prepararli e si connette ai negozi online per fare acquisti direttamente dal frigorifero Family Hub o da smartphone. Le ricette possono essere inviate direttamente o sincronizzate con gli altri elettrodomestici connessi della cucina, per minimizzare eventuali errori ai fornelli.

Samsung Health Smart Trainer sui TV Samsung 2021: il nuovo Smart Trainer trasforma la casa in una palestra personale e permette di tracciare e analizzare la propria postura durante l’allenamento, come un vero personal trainer. Durante e dopo l’allenamento, fornisce inoltre indicazioni sulla forma fisica, aiutando a contare le ripetizioni e a stimare le calorie bruciate. Grazie all’allenamento video interattivo, gestibile con l’assistente vocale Bixby, Smart Trainer migliora e personalizza l’esperienza fitness tra le mura domestiche.

Intelligenza Artificiale e robot nella vita quotidiana

Spazio anche per la robotica e l’Intelligenza Artificiale, dove Samsung ha presentato nuove tecnologie come JetBot 90 AI+, il nuovo aspirapolvere in arrivo in Italia da metà anno, che utilizza una tecnologia di riconoscimento degli oggetti per identificarli e classificarli per scegliere il miglior percorso, e Samsung Bot Care, robot che utilizza l’IA per riconoscere e rispondere ai comportamenti delle persone, agendo come un vero e proprio assistente robot.

Dulcis in fundo è stato svelato il Samsung Bot Handy, ancora in fase di sviluppo, in grado di riconoscere e afferrare oggetti di diverse misure, forme e pesi, applicando quindi la giusta pressione, agendo come una vera e propria estensione dell’utente e aiutandolo nelle faccende domestiche. Guardando al futuro, Samsung sta sviluppando ulteriori applicazioni concrete di tecnologia di IA: sta continuando a lavorare al proprio Samsung Bot Retail, che guiderà gli utenti in ambito retail, e GEMS, l’esoscheletro che aiuta negli spostamenti i pazienti con mobilità ridotta.