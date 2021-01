Samsung pronta a lanciare il Wireless Charger Pad Duo

Redazione Webnews,

Alla vigilia dell’evento Galaxy Unpacked 2021, Samsung si prepara a svelare anche due dispositivi che fino a questo momento era rimasto fuori dal radar dei leaker: due nuovi caricabatterie wireless che si aggiungeranno al Wireless Charger Trio lanciato lo scorso anno.

Il nuovo Wireless Charger Pad Duo, le cui immagini sono trapelate nelle ultime ore su Twitter, è una versione più compatta del Wireless Charger Trio: due gli slot disponibili, un principale da 9W per gli smartphone con ricarica wireless e uno da 3,5W riservato invece agli smartwatch Galaxy Watch e simili.

Chi, invece, non è in possesso di uno smartwatch da ricaricare in modalità wireless né ha intenzione di acquistarne uno potrà approfittare del Samsung Wireless Charger Pad, un pad di ricarica per un singolo smartphone. Il dispositivo offrirà una ricarica wireless veloce a 9W per gli smartphone Samsung e a 7W per gli iPhone.

I leak di oggi non ci rivelano la data di uscita dei due nuovi pad di ricarica wireless né il prezzo a cui verranno proposti ai consumatori, ma tutti i dettagli mancanti saranno svelati domani da Samsung. Non è escluso, come accadrà per i nuovi Galaxy S21, che tutti i dispositivi saranno in preordine già a partire dalla fine dell’evento di domani con consegne a partire dalla fine del mese.