Samsung Galaxy Unpacked 2021 si terrà il 14 gennaio

L’ufficialità è arrivata e con essa l’ennesima conferma che i recenti leak erano più che fondati: Samsung svelerà i nuovi dispositivi di punta dell’azienda, gli attesissimi e potenti Galaxy S21, il prossimo 14 gennaio in occasione dell’evento online Samsung Galaxy Unpacked 2021, il primo di questo 2021 appena iniziato.

Oggi Samsung ha inoltrato gli inviti ufficiali per l’evento che ha come tagline “Welcome to the Everyday Epic” e che richiama l’obiettivo di Samsung per questo 2021: annunciare i nuovi dispositivi in grado di offrire ogni giorno un’esperienza straordinaria.

L’evento Samsung Galaxy Unpacked 2021 sarà trasmesso a partire dalle 16.00 del 14 gennaio 2021 sul sito ufficiale di Samsung.

I protagonisti assoluti dell’evento saranno i tre nuovi dispositivi della serie Galaxy S21, dal modello base al più potente (e costoso) Samsung Galaxy S21 Ultra, ma non è escluso che nel corso dell’evento facciano la propria comparsa anche altre novità attese dal mondo di Samsung, dai vociferati Galaxy SmartTag ai nuovi auricolari Galaxy Buds Pro di cui sappiamo già moltissimo.

In attesa dell’evento, ecco le schede tecniche dei tre nuovi smartphone top di gamma di Samsung, così come svelate in queste ultime settimane da una serie di leak.

Samsung Galaxy S21: le specifiche tecniche

Schermo : FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,2 pollici (2400 x 1080 pixel)

: FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,2 pollici (2400 x 1080 pixel) Processore : Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA)

: Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA) Batteria : 4,000 mAh

: 4,000 mAh RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB o 256 GB

: 128 GB o 256 GB Fotocamera principale : tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel)

: tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni : Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White

: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White Prezzo: 849 euro

Samsung Galaxy S21+: le specifiche tecniche

Schermo : FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,7 pollici (2400 x 1080 pixel)

: FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,7 pollici (2400 x 1080 pixel) Processore : Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA)

: Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA) Batteria : 4.800 mAh

: 4.800 mAh RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB o 256 GB

: 128 GB o 256 GB Fotocamera principale : tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel)

: tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni : Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black

: Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black Prezzo: 1.049 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra: le specifiche tecniche

Schermo : WQHD+ LTPO a 1-120 Hz adattivo da 6,8 pollici

: WQHD+ LTPO a 1-120 Hz adattivo da 6,8 pollici Processore : Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA)

: Exynos 2100 (EU) o Qualcomm Snapdragon 888 (USA) Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : quadrupla fotocamera (sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel)

: quadrupla fotocamera (sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni: Phantom Silver, Phantom Black