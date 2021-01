Xbox Series S torna su Amazon: in consegna da domani

Redazione Webnews,

Xbox Series X e PlayStation 5 continuano ad essere introvabili anche in Italia a più di due mesi dalla loro uscita ufficiale, ma gli utenti di Microsoft che cercano le potenzialità di una console di ultima generazione senza però la necessità della risoluzione 4K nativa o di un lettore Blu-Ray Ultra HD possono ripiegare sulla sorella minore, Xbox Series S, tornata disponibile su Amazon con consegna immediata.

Acquista Xbox Series S a 299,99 euro

Nessuna riduzione di prezzo, ovviamente, ma la consegna già a partire dal giorno successivo all’acquisto è senza dubbio un ottimo incentivo per chi è impaziente di provare con mano i giochi già compatibili disponibili, tra i quali figurano:

Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

La console Xbox Series S viene proposta da Amazon al prezzo di 299,99 euro, inclusivo delle spese di spedizione con consegna veloce per gli utenti di Amazon Prime. Se state valutando l’acquisto della console, tenente bene a mente che non potrete utilizzare per visualizzare i film o le serie TV che possedete in DVD o Blu-Ray, così come per giocare i vecchi giochi di cui possedete una copia fisica.

La buona notizia, però, è che la lista dei titoli disponibili per gli abbonati ad Xbox Game Pass è lunghissima e sottoscrivendo un abbonamento mensile, trimestrale o annuale non dovrete più preoccuparvi di acquistare i videogiochi più famosi e ricercati, salvo ovviamente i titoli appena usciti per i quali trascorrerà del tempo prima che vengano inclusi in Xbox Game Pass.

Acquista l’abbonamento a Xbox Game Pass (6 Mesi) a 59,49 euro

Acquista l’abbonamento a Xbox Game Pass (3 Mesi) a 29,99 euro