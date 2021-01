Sky WiFi ora disponibile in oltre 1500 comuni italiani

Matteo Tontini,

Sky WiFi è adesso disponibile in più di 1500 città e comuni. Il noto operatore di pay TV ha infatti confermato di aver triplicato la copertura del suo servizio, nato grazie alla partnership con Fastweb.

Inizialmente lanciato solo nelle città che garantiscono copertura della fibra FTTH, adesso si estende anche in tecnologia FTTC per coprire più territorio. FTTC sta per Fibre to the Cabinet, ed è una tecnologia di connettività basata su una combinazione di cavo in fibra ottica e cavo in rame. Il CEO di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha dichiarato che la nuova soluzione nata dallo sforzo congiunto con Fastweb permette di raggiungere in modo capillare tutta la penisola, utilizzando le migliori tecnologie FTTH e FTTC disponibili.

Quasi tutti i capoluoghi di provincia italiani sono adesso coperti dal servizio, e da oggi si uniscono alle località in cui Sky WiFi è disponibile anche le città di Trieste, Trento, Lodi, Rimini, Massa, Viterbo, Avellino e Trani. Anche la copertura su Roma, Genova e Firenze è stata estesa considerevolmente.

Fastweb ha confermato che l’accordo di servizi di connettività wholesale entra giusto oggi nella sua fase operativa. In futuro, la partnership consentirà a Sky di utilizzare le altre tecnologie di accesso proprietarie di Fastweb, come l’FTTH e l’Ultra FWA basato sulle frequenze 5G. Sky è il terzo operatore, dopo WindTre e Tiscali, ad affidarsi in Italia alla piattaforma wholesale di Fastweb, grazie a cui ha potuto estendere la sua copertura potenzialmente a 18 milioni di abitazioni.