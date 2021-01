Huawei lancia HUAWEI Books, l’alternativa a Google Libri

Redazione Webnews,

Gli amanti dei libri e della lettura, soprattutto in digitale, hanno da oggi una valida alternativa a due delle piattaforme di ebook più utilizzate al Mondo, Google Libri e Libri di Apple. A lanciare il nuovo competitor è stato il colosso cinese Huawei, che di fronte all’impossibilità di contare sui servizi di Google si sta muovendo in tempi rapidissimi per fornire agli utenti dei dispositivi Huawei tutte le alternative.

Sul fronte degli ebooks è appena stata lanciata HUAWEI Books, la libreria digitale che può vantare la collaborazione delle case editrici del Gruppo Mondadori e fornire fin da subito agli utenti oltre 20.000 titoli di autori italiani e internazionali editi da Mondadori, Rizzoli, Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa.

eBook da leggere sui propri dispositivi digitali, ma anche audiolibri narrati dalle voce degli scrittori o di grandi personaggi dello spettacolo. Il tutto accessibile da un’unica app per tutti i Device HMS con due aree principali che fin da subito dividono gli utenti tra chi è alla ricerca di qualcosa da leggere e chi, invece, preferisce mettersi comodo e ascoltare i libri.

HUAWEI Books, la sezione Read

L’area ribattezzata Read è la vera e propria libreria digitale in cui sono catalogate le migliaia di ebook disponibili in lingua italiana e non solo. Le comode categorie permettono di filtrare il catalogo per interessi e argomenti, ma grazie alla ricerca interna è possibile trovare subito l’autore o il libro che si sta cercando.

Per ogni titolo è possibile leggere un’anteprima gratuita, il 10% del totale, e decidere poi se acquistare o meno quel libro, che in caso di acquisto resta nella disponibilità dell’utente senza alcun limite temporale. La sezione Libreria è invece il luogo virtuale in cui vengono conservati e catalogati tutti gli ebook acquistati dagli utenti, pronti per essere letti e riletti.

HUAWEI Books, la sezione Listen

L’area Listen, in arrivo in Italia nelle prossime settimane, conterrà tutti gli audiolibri presenti nel catalogo di HUAWEI Books. Il funzionamento è lo stesso: si sceglie l’audiolibro a cui si è interessati, si acquista e si fa partire l’ascolto del libro. Tra i titoli di rilievo che arriveranno presto ci saranno:

“Petrademone” letto da Marco D’Amore

“Storie della buonanotte per bambine ribelli” con Levante, Paola Cortellesi, Luciana Littizzetto, Paola Turci

“Nessuno come noi” letto da Luca Bianchini

“Chi manda le onde” narrato da Fabio Genovesi

“L’Arminuta” interpretato da Jasmine Trinca