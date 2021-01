Harry Potter diventa una serie TV per HBO Max

Massimo Reina,

Il fascino di Harry Potter si rinnova, questa volta forse in una forma più consona e coinvolgente per gustare appieno e più approfonditamente le storie del mago più amato di sempre. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, infatti, sarebbe attualmente in sviluppo, anche se ancora in una fase embrionale, una serie TV ambientata nel mondo di Harry Potter.

Distribuito da Warner Bros per il servizio streaming HBO Max, lo show aspirerebbe a raccontare con tempistiche più dilazionate e dunque in maniera più dettagliata rispetto a una pellicola cinematografica, le vicende del giovane eroe nato dalla sapiente penna di J.K. Rowling e dei suoi amici, basandosi sia sulle trame dei libri che su altri contenuti inediti. Da questo punto di vista non sarebbe da escludere un successivo balzo temporale nel futuro dei protagonisti.

Dai sette libri della Rowling sono già stati tratti otto lungometraggi prodotti da Warner Bros. che hanno incassato più di 7 miliardi di dollari in tutto il mondo, più due film prequel della serie Animali Fantastici, il cui terzo e ultimo della trilogia è previsto in uscita nel 2022.

Harry Potter, ma non solo

Su HBO Max, il servizio di video on demand statunitense di proprietà di WarnerMedia Entertainment che ha debuttato nel mese di maggio del 2020, Harry Potter andrà ad arricchire un’offerta che propone già molti film e show televisivi di proprietà di Warner e della stessa HBO.



La piattaforma è infatti la casa in streaming dei film DC Comics, di serie storiche come Friends e Sex and the City: della prima è prevista una reunion (le riprese inizieranno a marzo), della seconda una nuova serie TV con tre delle sue star originali che arriverà in primavera. Per non parlare della splendida saga de Il Trono di Spade, che in futuro verrà affiancata da una serie di spin-off TV e originali già in lavorazione.