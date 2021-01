Samsung lancia il Galaxy A32 5G anche in Italia

Redazione Webnews,

Il 5G arriva alla portata di tutti grazie al nuovo smartphone che Samsung si appresta a lanciare anche in Italia, l’economico e potente Galaxy A32 5G, un dispositivo versatile che combina funzionalità innovative per offrire un’esperienza di intrattenimento di livello superiore: suono immersivo, streaming fluido e possibilità di download super-veloce grazie alla tecnologia 5G

Dotato di un ampio display Infinity-V HD+ da 6,5′, il nuovo Galaxy A32 5G si configura come un dispositivi perfetto per l’intrattenimento e grazie alla capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida adattiva da 15W ci permette di lasciare a casa il caricabatterie senza doverci preoccupare di rimanere a secco di energia durante la giornata.

Anche il comparto fotografico è di tutto rispetto per un dispositivo di fascia medio-bassa: obiettivo principale da 48MP, fotocamera Ultra-grandangolare da 8MP, fotocamera di profondità da 2MP e macro da 5MP. Non solo: il dispositivo ci permette di registrare video in 4K.

La caratteristica senza dubbio più allettante, però, risiede nel prezzo. Samsung ha annunciato che il dispositivo, in arrivo in Italia all’inizio di febbraio, avrà un prezzo consigliato di 299,90 euro.

Samsung Galaxy A32 5G: la scheda tecnica

Schermo : 6,5” HD+ TFT Infinity-V Display

: 6,5” HD+ TFT Infinity-V Display Processore : Octa Core MediaTek MT6853V 5G-B (Dual 2,0GHz + Hexa 2,0 GHz)

: Octa Core MediaTek MT6853V 5G-B (Dual 2,0GHz + Hexa 2,0 GHz) RAM : 4GB

: 4GB Batteria : 5000mAh mAh

: 5000mAh mAh Fotocamera principale : 48MP, F1.8 (Principale), 8MP, F2.2 (Ultra Grandangolare), 5MP, F2.4 (Macro), 2MP, F2.4 (Profondità)

: 48MP, F1.8 (Principale), 8MP, F2.2 (Ultra Grandangolare), 5MP, F2.4 (Macro), 2MP, F2.4 (Profondità) Fotocamera frontale : 13MP (F2,2)

: 13MP (F2,2) Memoria : 128GB

: 128GB Colorazioni: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet