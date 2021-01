Disney+ limita alcuni Classici ai soli adulti

Matteo Tontini,

Lo scorso autunno, la Casa del Topo ha aggiunto avvertimenti ad alcuni film su Disney+ per segnalare dei contenuti razzisti prodotti in passato. Ora, secondo quanto riportato da Polygon, i profili Kids non potranno più accedere a produzioni che presentano tali avvisi. Alcuni dei titoli più importanti includono Peter Pan, Gli Aristogatti, Lilli e il vagabondo, Dumbo e Il libro della giungla.

In sostanza, tutto ciò che la major ha fatto è considerare alcune parti del suo catalogo, quelle più datate, non adatte ai minori. Vale però la pena sottolineare che gli account Kids permettono ancora di guardare i sequel di Peter Pan, Il libro della giungla e Lilli e il vagabondo, proprio perché sono molto più politically correct rispetto ai predecessori (mentre i profili normali possono accedere a tutti i contenuti). L’idea di Disney è che un genitore possa spiegare e contestualizzare i contenuti e gli stereotipi razzisti che vengono mostrati in quei film.

Anzitutto, gli utenti vedranno un messaggio di 12 secondi (che non è possibile saltare) prima dell’inizio di uno di quei film. Si può leggere nell’avvertimento:

Questo programma include rappresentazioni negative e/o maltrattamenti di persone o culture. Questi stereotipi erano sbagliati allora come lo sono adesso. Piuttosto che rimuovere questo contenuto, vogliamo riconoscere il suo impatto dannoso, imparare da esso e stimolare conversazioni per creare insieme un futuro più inclusivo.

L’implementazione degli avvisi sui contenuti originali ha coinciso con il lancio del sito web Disney’s Stories Matter. A quel tempo, la società disse:

Non possiamo cambiare il passato ma possiamo riconoscerlo, imparare da esso e andare avanti insieme per creare un domani che oggi si può solo sognare.