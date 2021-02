L’app Immuni arriva anche sugli smartphone Huawei

Redazione Webnews,

L’app Immuni sembra essere sparita dalle comunicazioni istituzionali. Il tam tam delle statistiche coi download globali si è fermato ormai da qualche settimana e gli inviti ad utilizzarla si sono fermati, complice anche il fallimento delle attività di tracciamento in Italia durante la cosiddetta seconda ondata.

Per mesi l’app Immuni è stata riservata ai modelli più recenti di iPhone e di smartphone Android, ma da qualche ora anche gli utenti di Huawei con HMS possono scaricare l’app di tracciamento dei contagi direttamente dall’AppGallery di Huawei.

Il funzionamento è esattamente lo stesso dell’app Immuni per iOS e Android, così come la procedura di attivazione e l’operatività in background che non richiede ulteriori interventi da parte dell’utente. L’unica condizione necessaria per il download dell’app Immuni è avere il proprio smartphone con gli HMS aggiornati alla versione 5.1.0.300 o successive.

👉L'App #Immuni aumenta la sua compatibilità con sempre più dispositivi. ❗Se hai uno smartphone #Huawei cerca #ImmuniApp nell'AppGallery del tuo telefono o scaricala dai link presenti sul nostro sito ufficiale ⤵️https://t.co/k4vzA5SXUa pic.twitter.com/ruefqxboCZ — Immuni App (@immuni_app) February 1, 2021

I modelli degli smartphone Huawei ad oggi supportati sono:

Mate 40 Pro

P Smart 2021

P40 Pro+

P Smart S

P40 Lite 5G

Y5p

Y6p

P40 Pro

P40

P40 Lite E

Mate Xs

P40 Lite

Mate 30 Pro