Jeff Bezos lascia la guida di Amazon

Redazione Webnews,

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos non sarà più alla guida del colosso dell’e-commerce. Dopo 27 anni e un successo senza precedenti, Bezos lascerà il posto di CEO di Amazon a partire dalla seconda metà del 2021 e lascerà il posto a Andy Jassy, attuale CEO di Amazon Web Services, la branca di Amazon che si occupa della fornitura di servizi e sistemi di cloud computing.

Amazon ha annunciato lo storico cambiamento nel giorno in cui sono stati resi noti i risultati finanziari – il colosso nell’ultimo trimestre ha avuto ricavi record da 125 miliardi di dollari – e lo stesso Bezos ha diffuso una breve nota per sottolineare che questo momento particolarmente buono per Amazon e il momento perfetto per questa transizione di potere.

Bezos, il secondo uomo più ricco del Mondo dopo il fondatore e CEO di Tesla Elon Musk, diventerà il presidente esecutivo di Amazon e avrà più tempo, lo ha ammesso lui stesso, per dedicarsi alle altre società da lui fondate:

Essere amministratore di Amazon è una grande responsabilità, e quando si ha una responsabilità come quella è difficile concentrare l’attenzione su altro. Come presidente esecutivo sarò impegnato nelle iniziative importanti di Amazon ma avrò anche tempo ed energia per contrarmi su Day 1 Fund, al Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post, e altre mie passioni

Andy Jassy fa parte di Amazon dal 1997 e dal 2016 è il CEO di Amazon Web Services. Lo scorso settembre il Washington Post lo aveva descritto come un “esecutivo fatto ad immagine di Bezos”.