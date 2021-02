Pedro Pascal sarà Joel nella serie di The Last Of Us

Redazione Webnews,

L’attesa serie TV tratta da The Last Of Us, il videogioco capolavoro di Naughty Dog, ha trovato i suoi due protagonisti. Joel ed Ellie saranno interpretati da due attori molto amati nell’universo geek: Pedro Pascal e Bella Ramsey.

L’ufficialità è arrivata da Neil Druckmann, sceneggiatore e direttore creativo del videogioco e anche co-creatore della serie attualmente in fase di sviluppo in casa HBO.

I due protagonisti scelti per The Last Of Us arrivano dal Game Of Thrones. Pedro Pascal, storico Oberyn Martell nella serie di HBO, è attualmente il protagonista di The Mandalorian per la Disney. Bella Ramsey, invece, ha interpretato la giovane Lyanna Mormont nelle ultime stagioni di Game Of Thrones e ha preso parte di recente alla seconda stagione della serie TV His Dark Materials – Queste oscure materie.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Ora che i due protagonisti sono stati scelti, la produzione della serie TV può mettere il turbo. Al momento le puntata in produzione dovrebbero coprire l’intera storia del primo capitolo del videogioco, ma non è escluso che si sconfini anche in parte della storia del sequel che ha diviso gli utenti, The Last Of Us Parte 2.

Non è chiaro, al momento, quando si inizierà a girare e per quanto ci si potrà attendere la messa in onda, ma vista anche la pandemia in corso è plausibile ipotizzare un debutto della serie di HBO non prima dell’inizio del 2022.