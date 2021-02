HBO Max arriverà in Europa entro la fine del 2021

Redazione Webnews,

HBO Max, il servizio di streaming video di HBO e WarnerMedia Entertainment, lanciato negli Stati Uniti a metà del 2020, si prepara a conquistare anche il resto del Mondo a partire dai prossimi mesi.

La prima fase del rollout globale di HBO Max partirà a giugno, quando il servizio sbarcherà in 39 Paesi dell’America Latina, dai Caraibi alle Barbados passando per Cile, Colombia, Argentina e Messico, mentre entro la fine dell’anno sarà la volta anche dell’Europa, a cominciare dalla Spagna e dal Portogallo.

L’azienda non è entrata troppo nei dettagli sui Paesi europei in cui arriverà il nuovo servizio. Oltre ai già citati Spagna e Portogallo si parla dei Paesi nordici e dell’Europa Centrale. E qui dovrebbe esserci anche l’Italia, anche se al momento non ci sono conferme.

Nessuna certezza neanche sul catalogo su cui potranno contare gli utenti al di fuori degli Stati Uniti, se non sulle esclusive di HBO Max, 31 serie originali distribuite nel 2020 e 50 che arriveranno nel corso di questo 2021.

Anche sui prezzi vige il massimo riserbo, ma negli Stati Uniti HBO Max è uno dei servizi di streaming più costosi con un prezzo di 14,99 dollari al mese e un periodo di prova gratuito di 7 giorni.