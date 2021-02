Un leak svela il nuovo e potente Xiaomi Mi 11 Ultra

Redazione Webnews,

Xiaomi si prepara a sbaragliare la concorrenza col nuovo smartphone top di gamma protagonista di un clamoroso leak che anticipa le specifiche di altissimo livello del fratello maggiore di Xiaomi Mi 11, da poco disponibile anche in Italia.

Xiaomi Mi 11 Ultra è stato mostrato in anteprima assoluta dal canale YouTube Tech Buff PH, riuscito a mettere le mani su due modelli del nuovo smartphone, uno bianco e uno nero, e ne ha svelato tutte le specifiche, inclusa quella che potrebbe settare lo standard per i prossimi anni: la presenza di un display secondario posizionato sotto al vetro della fotocamera principale, un piccolo display verticale che dovrebbe servire ad aiutare gli utenti negli autoscatti, ma che dalle immagini viste in queste ore mostra anche la schermata principale del dispositivo.

Mancando l’ufficialità di Xiaomi non sappiamo ancora quali funzionalità saranno affidate a questo secondo display piccolo ed elegante che richiama quelli delle action cam. Il leak ci anticipa che il nuovo dispositivo avrà una batteria potenziata rispetto a Xiaomi Mi 11, 5.000 mAh invece di 4.600 mAh, e sarà in grado di supportare la ricarica veloce a 67W, sia col cavo che wireless, ma anche la ricarica inversa a 10W.

Potentissimo il comparto fotografico del nuovo Xiaomi Mi 11 Ultra: sensore principale da 50MP, sensore da 48MP abbinato ad un’ottica grandangolare e sensore da 48MP abbinato all’ottica periscopica con un zoom massimo di ben 120X.

Il display OLED WQHD+ da 6.8′ ha un refresh rate di 120 Hz e sotto la scocca del potente smartphone troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888. Nessuna indicazione al momento circa l’annuncio ufficiale da parte di Xiaomi né sulla disponibilità del dispositivo, ma visto il clamoroso leak c’è da sperare che il colosso cinese non tarderà troppo a fornire dettagli ufficiali.