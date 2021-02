Samsung lancia il Galaxy F62 con batteria da 7.000 mAh

Redazione Webnews,

Samsung utilizza da tempo l’India come banco di prova per una serie di dispositivi pensati ad hoc per un mercato molto particolare come quello indiano e in queste ore ha lanciato un nuovo dispositivo che, si spera, potrebbe arrivare in futuro anche in Europa: il Samsung Galaxy F62, uno smartphone economico e potente che tra i suoi punti di forza vanta una batteria da ben 7.000 mAh.

Il nuovo smartphone è dotato di un ampio display Super AMOLED Plus Infinity-O da 6,7 pollici e sotto la scocca nasconde un processore Samsung Exynos 9825 con GPU Mali-G76 MP12 e dai 6 GB agli 8GB di RAM LPDDR4x a seconda del modello.

Manca il supporto al 5G, e questo è anche uno dei motivi del prezzo ridotto e del mancato lancio al di fuori dell’India, ma il comparto fotografico è di tutto rispetto: quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (123°, f/2.2), sensore di profondità da 5 megapixel e sensore macro da 5 megapixel (f/2.4). La fotocamera frontale ha un sensore da 32 megapixel (f/2.2).

Quello che lascia a bocca aperta, però, è la capiente batteria da 7.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W e alla ricarica inversa.

Samsung Galaxy F62: le specifiche tecniche

Schermo : 6,7″ (2400 x 1080 pixel), Infinity-O, Super AMOLED

: 6,7″ (2400 x 1080 pixel), Infinity-O, Super AMOLED Processore : Exynos 9825, 7nm, cpu octa-core

: Exynos 9825, 7nm, cpu octa-core RAM : 6 o 8 GB (LPDDR4X)

: 6 o 8 GB (LPDDR4X) Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera principale : quadrupla fotocamera (sensore principale da 64 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, 5MP per profondità di campo e 5MP per macro)

: quadrupla fotocamera (sensore principale da 64 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, 5MP per profondità di campo e 5MP per macro) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : dual 4G VoLTE , WiFi 802.11 ac (2.4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + Glonass, USB Type-C, NFC

: dual 4G VoLTE , WiFi 802.11 ac (2.4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + Glonass, USB Type-C, NFC Colorazioni: Laser Green, Laser Blue e Laser Grey

Samsung Galaxy F62 ha un prezzo di partenza di 23.999 rupie – circa 270 euro – nella versione con 6GB di RAM e di 25.999 rupie – circa 295 euro – per il modello con 8GB di RAM. Al momento non è prevista la commercializzazione del nuovo smartphone al di fuori dell’India, ma non è escluso che in casa Samsung decidano di fare un passo indietro e testare il prodotto anche in Europa.