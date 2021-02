eFootball PES 2021, inizia ufficialmente l’avventura della eSerie A TIM

Massimo Reina,

Il primo campionato Esports della Lega Serie A comincia a entrare nel vivo, e lo fa con il Draft, il primo evento della competizione, la cui produzione è gestita da Infront. Trentadue giocatori, i migliori delle fasi di qualificazione, hanno atteso trepidanti di essere sorteggiati per un posto in uno dei diciassette club che a partire da marzo si sfideranno nella Regular Season, il torneo vero e proprio della eSerie A TIM basato sul videogioco eFootball PES 2021 di Konami.

eFootball PES 2021: il draft per la Serie A TIM

Dopo le qualificazioni di novembre e dicembre scorso, con migliaia di partecipanti, questo è stato il palcoscenico migliore nel quale mostrare il proprio talento con il DualShock 4 in mano, e far colpo sulla squadra dei propri sogni. Attraverso il Draft i videogiocatori che si sono maggiormente contraddistinti si sono così ritagliati un ambito posto in formazione al fianco dei pro-player ufficiali delle singole squadre. Qui di seguito l’elenco delle squadre eSport di Serie A che partecipano a questa manifestazione:

Atalanta

Benevento

Bologna

Cagliari

Crotone

Fiorentina

Genoa

Hellas Verona

Juventus

Lazio

Parma

Roma

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

L’ordine di scelta è stato deciso via Lottery, e ha visto iniziare F.C. Crotone E-Sports, seguito da Sampdoria Esports, Udinese Esports fino al Bologna FC 1909 Esports Facile Ristrutturare, per concludere. La Regular Season della eSerie A TIM eFootball PES 2021 avrà inizio il 30 marzo.



Per coloro che si sono persi il Draft della eSerie A TIM eFootball PES 2021 trasmesso in diretta qualche giorno fa sui canali ufficiali Twitch e YouTube della eSerie A TIM, è disponibile ora un video dov’è possibile scoprire la composizione definitiva dei team ufficiali che si sfideranno nel torneo, che vedrà come scritto prima diciassette squadre legate ai veri Club della Serie A TIM, darsi battaglia negli stadi virtuali di eFootball PES 2021.