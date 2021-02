moto g10 e moto g30 arrivano anche in Italia

Redazione Webnews,

Motorola va alla conquista del settore degli smartphone di fascia media con due nuovi dispositivi appena presentati e pronti al lancio anche nel nostro Paese alla fine di febbraio: Moto G10 e Moto G30, entrambi dotati di display Max Vision da 6.5 ” HD e di una capiente batteria da 5.000 mAh che assicura fino a due giorni di utilizzo con una sola carica e utilizzo nella media.

L’azienda statunitense strizza l’occhio alla fascia di pubblico alla ricerca di smartphone potenti ed economici e mette da parte il 5G anche per tenere contenuto il prezzo. Motorola, però, ha scelto i processori di Qualcomm – Snapdragon 460 per il Moto G10 e Snapdragon 662 per il Moto G30 – e GPU Adreno 610 e un comparto fotografico di tutto rispetto, ma anche la ricarica da 10W e da 20W per i due nuovi dispositivi.

Vediamo insieme le specifiche, il prezzo e le immagini ufficiali.

moto g10: la scheda tecnica

Schermo : 6.5” Max Vision, HD+ (1600×720)

: 6.5” Max Vision, HD+ (1600×720) Processore : Qualcomm Snapdragon 460 with 1.8GHz octa-core Kryo 260 CPU, 600MHz Adreno 610 GPU

: Qualcomm Snapdragon 460 with 1.8GHz octa-core Kryo 260 CPU, 600MHz Adreno 610 GPU Archiviazione : 64/128 GB (espandibile fino 512 GB)

: 64/128 GB (espandibile fino 512 GB) RAM : 4 GB

: 4 GB Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : 48MP, output da 12MP con tecnologia Quad Pixel, f/1,7, pixel da 1,6um. 8MP ultra-grandangolare, FOV 118°, f/2,2, pixel da 1,12um. 2MP Macro Vision, f/2,4, pixel da 1,75um. 2MP profondità, f/2,4, pixel da 1,75um

: 48MP, output da 12MP con tecnologia Quad Pixel, f/1,7, pixel da 1,6um. 8MP ultra-grandangolare, FOV 118°, f/2,2, pixel da 1,12um. 2MP Macro Vision, f/2,4, pixel da 1,75um. 2MP profondità, f/2,4, pixel da 1,75um Fotocamera frontale : 8MP, f/2,2, pixel da 1,12um, HDR

: 8MP, f/2,2, pixel da 1,12um, HDR Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 165,22 × 75,73 × 9,19mm

: 165,22 × 75,73 × 9,19mm Peso : 200 g

: 200 g Ricarica : 10 W

: 10 W Sensori : sensore di impronte digitali, sensore di prossimità, sensore di luminosità, accelerometro, giroscopio

: sensore di impronte digitali, sensore di prossimità, sensore di luminosità, accelerometro, giroscopio Connettività: 4G LTE Cat. 4, WiFi, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Galileo

moto g10 sarà disponibile in Italia da fine febbraio a partire da 189,90€ nel colore Aurora Grey e nella versione 4GB RAM/128GB memoria interna.

moto g30: la scheda tecnica

Schermo : Max Vision IPS da 6,5 pollici HD+ (1600 x 720 pixel, 269 ppi) 90 Hz e 20:9

: Max Vision IPS da 6,5 pollici HD+ (1600 x 720 pixel, 269 ppi) 90 Hz e 20:9 Processore : Qualcomm Snapdragon 662 con CPU octa-core Kryo 260 a 2,0 GHz e GPU Adreno 610

: Qualcomm Snapdragon 662 con CPU octa-core Kryo 260 a 2,0 GHz e GPU Adreno 610 Archiviazione : 128 GB (espandibile fino 512 GB)

: 128 GB (espandibile fino 512 GB) RAM : 6 GB

: 6 GB Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : 64MP, output da 16MP con tecnologia Quad Pixel, f/1,7, pixel da 1,4um. 8MP ultra-grandangolare, FOV 118°, f/2,2, pixel da 1,12um. 2MP Macro Vision, f/2,4, pixel da 1,75um. 2MP profondità, f/2,4, pixel da 1,75um

: 64MP, output da 16MP con tecnologia Quad Pixel, f/1,7, pixel da 1,4um. 8MP ultra-grandangolare, FOV 118°, f/2,2, pixel da 1,12um. 2MP Macro Vision, f/2,4, pixel da 1,75um. 2MP profondità, f/2,4, pixel da 1,75um Fotocamera frontale : 13MP, f/2,2, pixel da 1,12um, HDR

: 13MP, f/2,2, pixel da 1,12um, HDR Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Dimensioni : 165,22 × 75,73 × 9,14mm

: 165,22 × 75,73 × 9,14mm Peso : 200 g

: 200 g Ricarica : 20 W

: 20 W Sensori : sensore di impronte digitali, sensore di prossimità, sensore di luminosità, accelerometro, giroscopio

: sensore di impronte digitali, sensore di prossimità, sensore di luminosità, accelerometro, giroscopio Connettività: 4G LTE Cat. 4, WiFi, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Galileo

moto g30 sarà disponibile in Italia da fine febbraio a partire da 239,90€ nel colore Phantom Black e nella versione 6GB RAM/128GB memoria interna.