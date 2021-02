Nintendo Switch Lite torna in offerta su Amazon

Redazione Webnews,

La Gaming Week di Amazon, sette giorni di sconti su dispositivi e accessori legati al gaming, porta con sé una interessante offerta su una delle console portatili più vendute, la versione Lite della Nintendo Switch, nella versione base che include soltanto la console e in un conveniente bundle con una copia digitale di Animal Crossing New Horizons e un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch On Line.

Due le colorazioni disponibili. La versione Corallo viene proposta a 239 euro con spedizione inclusa, mentre la versione Turchese ha un prezzo in offerta di 238 euro.

Se avete già una console Nintendo e siete interessanti soltanto all’acquisto di Animal Crossing: New Horizons, la buona notizia è che per la Gaming Week lo trovate in offerta: 49,99 euro invece di 68,99 euro, con un risparmio di 19 euro per la versione fisica del videogioco.

Anche la versione base di Nintendo Switch Lite scende di prezzo per l’evento di Amazon, anche se in questo caso la consegna rapida non è sempre garantita:

Amazon ci permette anche di prenotare fin da subito la nuova Nintendo Switch in Edizione Speciale dedicata a Mario, con disponibilità in Italia a partire dal 1° marzo 2021.

Omaggiando il celebre costume di Mario, la console diventa rossa così come diventano rossi anche i due controller Joy-Con con una elegante impugnatura blu. Nella confezione sono inclusi anche una base per Nintendo Switch Rossa, una custodia per Nintendo Switch Blu e Rossa e una pellicola protettiva.

L’edizione speciale di Nintendo Switch può essere pre-ordinata al prezzo di 329,99 euro.

