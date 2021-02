Amazon Build It: cos’è e come funziona

Redazione Webnews,

Si chiama Amazon Build It ed è la piattaforma per il crowdfunding lanciata dal colosso di e-commerce e che sostanzialmente ripercorre le orme di Xiaomi YouPin , Indiegogo e Kickstarter. Ovviamente, l’obiettivo è quello di differenziarsi dalla concorrenza e sfruttare tutto l’universo Amazon proponendo solo i propri prodotti ed interfacciarsi al meglio le altre piattaforme del marchio. Il funzionamento è molto semplice: Build It propone delle idee e le stesse vengono votate tramite i pre-ordini. La realizzazione dei prodotti, dunque, è collegata direttamente ad un obiettivo relativo agli ordini e all’interesse degli utenti. Nulla di nuovo, insomma, ma a differenza delle altre piattaforme simili, non ci saranno prodotti di terze parti.

Amazon Build It: i primi prodotti in pre-ordine

Al momento Amazon Build It è disponibile solo negli USA e sono disponibili solo tre prodotti, che possono essere ordinati entro il 19 marzo. Nel caso in cui la campagna non andasse a buon fine, all’utente non sarebbe addebitato alcun costo. Nello specifico, al momento sono in pre-ordine un orologio a cucù con speaker e luci LED, una stampante per memo a tecnologia termica e una bilancia per alimenti. Tutti e tre i prodotti supportano Alexa, l’assistente vocale targato Amazon.

Le differenze con Launchpad

Build It, la piattaforma per il crowdfunding lanciata da Amazon, non deve essere confusa con Launchpad, già disponibile in Italia da tempo e che consente alle startup di mettere in vetrina i propri prodotti, coprendo diversi ambiti. I primi prodotti approvati su Build It saranno spediti tra luglio e settembre, ma non è tutto, perché gli stessi saranno poi acquistabili quando verranno messi in vendita “aperta”. La differenza starà nel fatto che le scorte saranno limitate e si pagherà il prezzo pieno. Una volta terminata la fase di rodaggio, la nuova piattaforma sarà resa disponibile anche al di fuori dei confini USA.