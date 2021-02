Come ottenere Amazon Music HD gratis per 3 mesi

Redazione Webnews,

Sono passati ormai sei mesi dall’arrivo in Italia di Amazon Music HD, il servizio di streaming musicale di Amazon pensato per chi punta ad avere il massimo della qualità audio con milioni di brani in definizione ultra HD, e oggi Amazon ha deciso di dare a tutti la possibilità di toccare con mano questa novità offrendo tre mesi di prova gratuita.

L’unica condizione per usufruire subito dei tre mesi gratis di Amazon Music HD è quella di non aver mai effettuato l’iscrizione al servizio. Se siete nuovi utenti non dovrete far altro che collegarvi a questo indirizzo e cliccare sul pulsante INIZA ORA – PAGA DOPO per far partire subito i tre mesi di prova gratuita, al termine del quale potrete decidere di annullare l’iscrizione o di continuare ad usare il servizio al prezzo di 14,99 euro al mese.

L’abbonamento a Amazon Music HD vi dà accesso a oltre 70 milioni di brani High Definition (HD) e milioni di brani Ultra High Definition (Ultra HD).

Chi è solito utilizzare dispositivi come smartphone e tablet iOS e Android per ascoltare la musica di Amazon Music, ma anche i dispositivi della serie Echo o Fire TV o di terze parti come i prodotti Denon e Marantz con HEOS Built-in o Sonos e Sennheiser, non avrà alcun problema di compatibilità e potrà godere della massima qualità audio disponibile.

L’offerta, non possiamo non sottolinearlo, ha una scadenza. Potete approfittarne da oggi e fino all’8 marzo prossimo. Se avete già sottoscritto in passato un abbonamento a Amazon Music Unlimited non potrete aderire all’offerta, ma avete comunque la possibilità di effettuare l’upgrade ad Amazon Music HD al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.