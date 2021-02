Disney+ accoglie Star: prezzo più alto da oggi

Matteo Tontini,

Disney+ introduce Star tra i suoi contenuti: si tratta di una sottosezione della piattaforma streaming che porta nel catalogo produzioni rivolte perlopiù a un pubblico di adulti. Di conseguenza, il prezzo del servizio vede un rincaro di 2 euro al mese: per abbonarsi, quindi, saranno necessari 8,99 euro mensili o 89,90 all’anno.

Al momento del debutto, Star introduce ben 249 film, 42 serie televisive e 5 Star Original, e già nel primo anno dovrebbe portare sulla piattaforma altre 400 pellicole e circa 6000 episodi di serie TV. I titoli introdotti da Star vanno ad affiancare pertanto quelli Pixar, Marvel, Disney, National Geographic e Star Wars. Insomma, il rincaro sarebbe giustificato dal considerevole aumento dei contenuti (finora, infatti, la sottoscrizione costava 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno). In ogni caso, chi dispone di un abbonamento già attivo potrà godere di Star senza ulteriori spese fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto 2021.

La prima volta che si accederà a Disney+ dopo l’introduzione di Star, gli utenti verranno accolti da una schermata che presenta la nuova sezione. Dopodiché avranno la possibilità di attivare Star per i vari profili, tenendo sempre conto che contiene produzioni pensate perlopiù per un pubblico di adulti (quindi, magari, è preferibile non attivare la sezione per i profili dei bambini).

Una volta fatto ciò non resterà che sfogliare il catalogo: i nuovi contenuti saranno suddivisi in vari caroselli, per esempio “In primo piano”, “Acclamati dalla critica”, “Serie drammatiche” e via dicendo, per facilitare gli utenti nella scelta del film o dello show televisivo che desiderano guardare.