PS5, tutti gli annunci dall’evento State of Play

Daniele Particelli,

I prossimi mesi saranno intensi sul fronte PlayStation 5. Se è vero che la nuova console di casa Sony continua ad essere introvabile – e così sarà per tutta la prima metà di questo 2021 – i videogiochi in arrivo non soltanto per l’ultima arrivata, ma anche per PlayStation 4, saranno tantissimi. Ieri, nel corso dell’evento State Of Play, Sony ci ha dato un bell’assaggio di quello che ci aspetta.

Vediamo insieme gli annunci principali fatti durante l’evento State Of Play, ma vi diciamo subito che nel corso dei 30 minuti non c’è stato spazio per uno dei titoli più attesi dagli utenti Sony: Horizon Forbidden West, secondo capitolo dell’avventura di Aloy attesa per questo 2021.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ottimizzato per PS5

L’evento si è aperto con la conferma dell’arrivo della versione ottimizzata per PlayStation 5 del quarto capitolo della serie di Crash Bandicoot. Dal 12 marzo prossimo l’aggiornamento sarà scaricabile gratuitamente anche da chi possiede una copia del titolo per PS4. Sony promette tempi di caricamento ridotti, risoluzione 4K, adaptive triggers e audio 3D.

I nuovi titoli annunciati durante l’evento State Of Play

Sifu, titolo indipendente sviluppato da Sloclap. In arrivo entro la fine del 2021 in data ancora da definire.

Solar Ash. Il platform 3D dagli sviluppatori di Hyper Light Drifter si è svelato in nuovo trailer, ma la data di uscita non è stata ancora confermata. In arrivo nel 2021.

Five Nights at Freddy’s Security Breach. Nuovo trailer per l’ultimo capitolo della fortunata serie di Steel Wool Games. Il survival horror promette livelli di tensione mai visti prima grazie anche alle potenzialità di PlayStation 5 che saranno sfruttate al massimo. Il titolo arriverà anche su PS4 entro la fine del 2021.

Oddworld: Souldstorm. Abbiamo una data di uscita: 6 aprile 2021. Gli utenti di PlayStation Plus potranno scaricarlo gratuitamente per l’intero mese.

Kena: Bridge of Spirits. Il titolo indie di Ember Lab incentrato sulla giovane Kena arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC il 24 agosto 2021.

Deathloop. Lo sparatutto in prima persona degli Arkane Studios si mostra in un nuovo elegante trailer di gameplay a poche settimane dalla sua uscita: 21 maggio 2021.

The enhanced and expanded @FinalFantasy VII Remake Intergrade is coming to PlayStation 5 on June 10th! We're including a brand-new episode – play as the ninja Yuffie Kisaragi and infiltrate the Shinra Corporation to steal a powerful materia… pic.twitter.com/Sy0fAuiJrj — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) February 25, 2021

Final Fantasy VII Remake: Intergrade. L’annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Final Fantasy VII Remake sarà aggiornato in ottica PlayStation 5 con miglioramenti non soltanto visivi e nei comandi, ma anche sul fronte delle performance e con tempi di caricamento ridotti. E, cosa più interessante, anche con nuovi contenuti: i personaggi di Yuffie e Sonon, non presenti nel titolo originale, saranno disponibili in questa nuova edizione in arrivo il 10 giugno 2021.