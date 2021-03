Catalogo Disney+: serie TV e film marzo 2021

Redazione Webnews,

Disney+ continua a crescere mese dopo mese e, complice il recente arrivo del canale STAR con film e serie TV per un pubblico più adulto, per il mese di marzo 2021 si arricchisce di tanti nuovi contenuti interessanti per tutta la famiglia e non solo.

Tra le serie TV in arrivo ce n’è una davvero attesa da tutti: The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie dei Marvel Studios che seguirà le avventure dei due Avengers visti più volte nell’universo Cinematografico Marvel. Vediamo insieme tutti i titoli in arrivo nel corso del mese.

Catalogo Disney+ e STAR: le uscite del 5 marzo

Dollface (serie – Star)

Raya e l’Ultimo Drago – (film)

Grand Budapest Hotel (film – Star)

I Tenenbaums (film – Star)

La Favorita (film – Star)

Wild (film – Star)

Catalogo Disney+ e STAR: le uscite del 12 marzo

Dr.ssa Susan: Professione Veterinaria Y1-5 (serie)

Fuga Da Reuma Park (film)

Cosmo Sul Comò (film)

Marvel Studios Assembled (docuserie)

Cocktail (film – Star)

Filthy Rich – Ricchi E Colpevoli (serie – Star)

La Mano Sulla Culla (film Star)

La mia sfida: cambiare il mondo (documentario)

Ma Che Siamo Tutti Matti? (film – Star)

Quantico S1-3 (serie – Star)

Sideways – In Viaggio Con Jack (film – Star)

The Catch S1-2 (serie – Star)

Catalogo Disney+ e STAR: le uscite del 19 marzo

The Falcon And The Winter Soldier (serie)

Belli Di Papa’ (film)

DuckTales – Avventure di paperi S2-3 (serie)

Copia Originale (film – Star)

Conan Il Barbaro (film – Star)

Fuori In 60 Secondi (film – Star)

Il Braccio Violento Della Legge (film – Star)

Il Braccio Violento Della Legge N°2 (film – Star)

Next (film – Star)

The Resident S1-3 (serie – Star)

Catalogo Disney+ e STAR: le uscite del 26 marzo

Disney Junior Mickey Mouse Mixed-Up Adventures S3 (serie)

Gnomeo and Giulietta (film)

Stoffa da campioni: Cambio di gioco (serie)

Vita Da Pesci S3 (serie)

Air Force One (film – Star)

Genius S1-2 (serie – Star)

Il Cigno Nero (film – Star)

L’Amore Ai Tempi Del Corona (serie – Star)

Romeo + Giulietta (film – Star)

The Dominican Dream (docuserie – Star)

Toys – Giocattoli (film – Star)

