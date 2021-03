Google Chrome, versione 89 rinnova i profili

Matteo Tontini,

Google ha sempre permesso di creare i profili in Chrome per dare alle persone che condividono uno stesso dispositivo la possibilità di mantenere separate le informazioni del browser. E mentre gli aggiornamenti precedenti si sono concentrati sul rendere l’accesso più semplice e sulla personalizzazione dei temi, finora non era mai stato possibile migliorare l’esperienza del profilo in modo più ampio. L’ultimo aggiornamento, tuttavia, ha lo scopo di rinnovare completamente la gestione dei profili.

La versione 89 di Google Chrome proporrà una nuova schermata all’apertura del browser in cui è possibile selezionare il profilo da usare durante la sessione. Così facendo, nel caso in cui si condividesse il computer con altre persone, si potrà evitare di imbattersi in contenuti di altri utenti e aver memorizzate le loro password anziché le proprie. Oltretutto la nuova gestione dei profili permette di creare veri e propri spazi personali, personalizzabili con colori e sfondi appositi, per migliorare l’esperienza.

Rispetto ai profili esistenti che si possono trovare su Chrome nello stesso laptop o PC, la nuova configurazione in effetti differisce. Quando viene creato un nuovo profilo, verrà chiesto di personalizzare l’aspetto del browser e di scegliere la combinazione di colori preferita da una buona selezione. I temi, quindi, indicano visivamente che è stato selezionato l’account giusto.

Inoltre, con il nuovo update, gli sviluppatori hanno introdotto un nuovo elenco di lettura a cui è possibile accedere facendo clic semplicemente sull’icona a forma di stella, usata normalmente per i preferiti, o in alternativa visualizzabile come cartella nella barra dei preferiti all’apertura di una nuova scheda. Altra introduzione interessante, infine, è il blocco di messaggi e notifiche da siti web invasivi.