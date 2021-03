Samsung svela la nuova gamma TV per il 2021

Massimo Reina,

In occasione dell’evento virtuale Unbox & Discover, Samsung Electronics ha presentato le innovative tecnologie MICRO LED e Neo QLED, la rinnovata gamma di Lifestyle TV, i monitor e le soundbar che ne arricchiranno il portafoglio 2021. In un contesto storico in cui le persone trascorrono sempre più tempo a casa, le ultime innovazioni di Samsung permettono ai consumatori di trarre il meglio dai loro TV, di lavorare in modo efficiente, comunicare facilmente e dedicarsi alle loro passioni.



Samsung rielabora il concetto di TV

Per decenni, il TV è stato considerato solo un mezzo per guardare film e show televisivi, ma oggi è molto più di una semplice forma di intrattenimento: funge da sala conferenze e da centro fitness. L’anno appena trascorso ha cambiato il modo in cui i consumatori lo percepiscono e, avendone sfruttato per la prima volta le numerose funzionalità, ne stanno rivalutando il ruolo nella propria vita.

Siamo fieri della costante ricerca di innovazione di Samsung, che permette di migliorare il quotidiano dei consumatori. Nell’ultimo anno, tecnologie prima ritenute un “accessorio” sono diventate una necessità, da quando le nostre case si sono trasformate in ufficio, scuola, palestra e altro ancora”.

A dirlo è Bruno Marnati, Vice Presidente della divisone Audio Video di Samsung Electronics Italia. “Con i consumatori che trascorrono più tempo a casa, la presenza degli schermi nella nostra vita ha assunto maggiore rilievo e, nel 2021, Samsung continuerà a ridefinire il ruolo dei TV in base alle esigenze e alle passioni dei propri clienti”.

La tecnologia MICRO LED

Con una luminosità eccellente, neri intensi e profondi, e una qualità di immagine mozzafiato, la tecnologia MICRO LED offre un’esperienza visiva rivoluzionaria e duratura, grazie ai LED inorganici che contribuiscono a prevenire l’effetto burn-in, garantendo uno schermo dai colori vivaci per tutto il suo ciclo vitale.

Con la nuova linea MICRO LED sarà possibile suddividere lo schermo in 4 aree, ottenendo così 4 schermi in uno. Con 4Vue (Quad View), i consumatori potranno guardare contemporaneamente contenuti provenienti da quattro fonti diverse, riuscendo così a tenersi aggiornati su vari eventi sportivi in un’unica soluzione, o a visualizzare una guida in streaming mentre si gioca a un videogame, il tutto con una qualità e dimensioni sorprendenti. La nuova gamma MICRO LED sarà disponibile in tutto il mondo nei formati da 110 e 99 pollici a partire dalla primavera 2021 e nel formato da 88 pollici il prossimo autunno. Sarà poi disponibile anche una versione da 76 pollici.



La tecnologia Neo QLED

L’altro modello presentato da Samsung è, come scritto prima, il Neo QLED. La spettacolarità delle immagini è definita dal processore quantistico Neo Quantum e dai nuovi Quantum Mini LED di dimensioni pari a 1/40 dei LED tradizionali, che forniscono un accuratissimo controllo della luminosità. Con neri più intensi e profondi, colori brillanti e una tecnologia sempre più smart, Neo QLED offre immagini assolutamente realistiche, sia che si guardi una partita di calcio o che ci si diverta alla console.

Per quanto riguarda i videogiochi, Neo QLED offre funzionalità di livello superiore. La nuova barra di gioco aiuta per esempio i giocatori a monitorare rapidamente gli aspetti critici del gioco e si può usare per accedere alla modalità Super Ultrawide GameView, che offre la possibilità di giocare sia in 21:9 che in ultrawide, a 32:9, consentendo, grazie a un campo visivo più ampio, di non perdere nessun istante dell’azione. Il tutto a 4K e 120 fotogrammi al secondo, con tempi di risposta da 5,8ms.



Samsung è Partner TV Ufficiale di Xbox Series X negli USA e in Canada e, quest’anno, con il rinnovo del contratto pluriennale tra Xbox e Samsung, le due società continueranno a collaborare per offrire ai videogiocatori un’esperienza imbattibile. In arrivo sul mercato italiano nella primavera 2021, la line up Neo QLED sarà composta da Neo QLED 4K, con un’offerta in termini di dimensioni da 50” a 85” e prezzi al pubblico suggeriti a partire da 1.799 euro. La famiglia 8K, formata da QN800A e QN900A, sarà disponibile in dimensioni da 65” a 85” e prezzi al pubblico suggeriti a partire da 3.999 euro.