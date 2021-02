Samsung porta delle funzioni dell’S21 su vecchi modelli

Matteo Tontini,

Quando Samsung ha annunciato la sua nuova gamma Galaxy S21 a gennaio, la società ha anche fornito dettagli sull’ultima versione del suo software One UI per Android. L’aggiornamento arriva portando nuove funzionalità e il gigante coreano prevede di aggiungerne alcune ai suoi dispositivi più vecchi, tra cui Galaxy S20 e Note 20, nonché Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip. In tutto, cinque delle funzioni software dell’S21 saranno disponibili sui telefoni appena citati dopo aver scaricato l’ultimo software Samsung.

Anzitutto Enhanced Single Take, che consente di scattare foto e registrare video contemporaneamente grazie ai moduli delle fotocamere. Un’altra nuova funzione della fotocamera, Multi Mic Recording, consente di acquisire l’audio sia dal telefono che da un dispositivo Bluetooth connesso. Poi, nell’app Samsung Gallery, gli utenti troveranno uno strumento di editing chiamato Object Eraser, in grado di rimuovere elementi visivi dalle foto con l’aiuto di un algoritmo AI: basterà selezionare l’oggetto che si vuole cancellare dallo scatto e il software farà il resto, anche se il risultato può variare a seconda di quanto sia prominente ciò che si è scelto di rimuovere.

E ancora, Eye Comfort Shield si basa su una funzionalità già presente in One UI 3.0 per limitare la quantità di luce blu emessa dal telefono. Un’impostazione regola il colore del display del telefono in base all’ora del giorno. Ma è possibile anche scegliere di utilizzare l’impostazione personalizzata, nel qual caso si potrà pianificare la cromatura in base alle proprie preferenze. Infine c’è il Private Share, che consente di aggiungere una data di scadenza ai file che vengono inviati ad altre persone.

Samsung inizierà a distribuire One UI 3.1 ai suoi dispositivi meno recenti a partire da oggi in mercati selezionati.