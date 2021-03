Cercare casa in affitto con TikTok

Redazione Webnews,

Il mercato immobiliare sbarca su TikTok. Sono sempre di più, infatti, i video-annunci attraverso i quali vengono messe in bella mostra case in affitto sul social network nato principalmente per far divertire i giovani. Secondo i dati di febbraio, quella di TikTok è stata l’app “non game” più scaricata, a conferma che nonostante le polemiche per le sfide fin troppo spinte che si organizzano e i dubbi sulla privacy, gli utenti continuano a dare fiducia al social network. E le aziende studiano come sfruttarlo al massimo.

Cercare casa su TikTok: il fenomeno USA

Il fenomeno immobiliare è partito manco a dirlo negli USA, soprattutto nelle città di New York e Chicago, ma si sta diffondendo rapidamente a macchia d’olio e l’effetto domino è destinato a raggiungere ogni angolo del globo nel giro di pochi mesi. Molte agenzie a stelle e strisce stanno pubblicando video delle case di cui dispongono, fornendo così agli utenti una visione maggiormente completa degli immobili, che magari non si possono visitare di persona per via delle restrizioni dovute alla pandemia. Al resto ci pensa l’algoritmo di TikTok, che è più preciso di un tradizionale sito di annunci immobiliari: presentando agli utenti contenuti scelti in base alle loro preferenze e abitudini, è più probabile che sia proposto un appartamento su misura.

Gli effetti della pandemia sul mercato immobiliare

I numerosi commenti ai video di annunci immobiliari confermano che il fenomeno sta riscuotendo un ampio successo. Cash Jordan, broker di Union Square Property Manager, nel giro di un anno ha ad esempio messo assieme 540.000 follower interessati ai suoi video-annunci immobiliari. I filmati hanno quasi un effetto rassicurante nei confronti degli utenti, li fanno sentire a loro agio, dice lo stesso Jordan a CNN Business. Il fenomeno è stato poi favorito dalla situazione del mercato immobiliare americano, con tante persone che a causa della pandemia stanno abbandonando le grandi metropoli in favore delle periferie.