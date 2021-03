Cosa dobbiamo aspettarci dalla Stagione 6 di Fortnite?

Redazione Webnews,

Ci siamo quasi. La Stagione 5 di Fornite sta per volgere al termine e l’inizio della Stagione 6 sarà consecutivo, senza pausa per milioni di giocatori in tutto il Mondo. La data che dobbiamo segnarci è il 16 marzo 2021, una manciata di giorni da oggi.

Epic Games ha annunciato che la Stagione 6 del Capitolo 2 del fortunato videogioco partirà con la conclusione esplosiva degli eventi della Stagione 5. E qui arriva la prima novità: non appena ci lanceremo nella nuova stagione ci troveremo a giocare in solitaria e concludere senza il supporto di altri giocatori la conclusione della missione dell’agente Jones nel finale della Crisi zero, le cui conseguenze riplasmeranno la Realtà così come la conosciamo.

The Zero Point grows more unstable! With Chapter 2 Season 6 starting on Tuesday, March 16 2021, here's some important things to know ahead of launch. [THREAD] — Fortnite (@FortniteGame) March 9, 2021

In casa Epic Games si mantiene il massimo riserbo, ma le indiscrezioni che si rincorrono da giorni anticipano che la Stagione 6 potrebbe essere a tema DC Comics, almeno in parte. Personaggi come Batman, Acquaman e Joker sono già presenti nell’universo di Fortnite, ma con Wonder Woman 1984 uscito da poche settimane e l’imminente arrivo di Zack Snyder’s Justice League, la versione director’s cut del film uscito nel 2017, sembra più che plausibile un riferimento più evidente in Fortnite.

Se la nuova stagione non sarà interamente incentrata sui personaggi di DC Comics, l’arrivo di Wonder Woman e di Superman sembra il naturale passo per Epic Games. Come si inseriranno i personaggi nell’avventura di Jonesy per stabilizzare il Punto zero è tutto da capire, così come non abbiamo certezze sul fatto che riusciremo finalmente a scoprire l’origine dei Sette e quali sono le loro intenzioni.

In attesa di scoprire cosa ci hanno riservato quei folli di Epic Games, ecco qualche consiglio per la conclusione della Stagione 5 del Capitolo 2 di Fortnite:

I prezzi delle armi esotiche non sono mai stati così bassi! I personaggi sull’isola hanno appena ampliato l’inventario di armi esotiche e le offrono in cambio di lingotti con sconti incredibili;

Prendete tutte le armi esotiche che riuscite a portare, perché la scorta di lingotti si azzererà alla fine della stagione per fare spazio alle entusiasmanti novità del Capitolo 2 – Stagione 6.