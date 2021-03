LG svela le nuove smart TV LG QNED Mini LED TV

Redazione Webnews,

LG ha presentato le collezione di TV del 2021 e tra i miglioramenti apportati alla linea TV OLED e le potenti smart TV NanoCell, l’azienda ha svelato anche le nuove tv top di gamma, la serie QNED Mini LED, definita da LG “il punto d’arrivo in termini di qualità d’immagine dei televisori LCD“.

La linea di LG punta a definire un nuovo standard per la categoria di televisioni LCD. Grazie alla tecnologia QNED Mini LED di LG, infatti, le nuove televisioni dell’azienda ci permettono di godere di un’eccellente qualità delle immagini HDR e di un’esperienza di visione molto più coinvolgente. Il merito è della potenza combinata della nuova tecnologia NanoCell Plus e Quantum Dot, che offre rossi e verdi migliorati, mentre la lunghezza d’onda blu viene emessa dal LED.

Tre i modelli annunciati da LG: QNED99 e QNED96 in risoluzione 8K e QNED91 in risoluzione 4K, tutti disponibili in diversi polliciaggi. Le nuove TV della serie LG QNED Mini LED TV utilizzano la tecnologia Quantum Dot Nanocell di LG e la retroilluminazione con Mini LED per ottenere neri più profondi, colori più vibranti e accurati e un maggior contrasto rispetto ai televisori LCD tradizionali.

Tutti i modelli della serie QNED Mini LED TV di LG possono anche vantare il supporto per Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 PRO e Filmmaker Mode, una combo che ci permette di vedere film, serie TV e documentari prendere vita attraverso immagini e suoni di altissima qualità. Non solo. Il supporto all’avanzata funzionalità HDMI 2.1 di Enhanced Audio Return Channel (eARC) semplifica il processo di collegamento del TV a un sistema audio. Risultato? Il suono è ottimizzato e la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) offre un’esperienza di gioco fluida con input lag ridotto.

LG non ha confermato la data in cui i nuovi dispositivi saranno disponibili – secondo trimestre del 2021 è tutto quello che sappiamo – ma ha ufficializzato che arriveranno con l’ultima versione di WebOS installata. WebOS 6.0 è stata migliorata e potenziata rispetto alle versioni precedenti per fornire un accesso ancora più veloce alle applicazioni e scoprire più facilmente nuovi contenuti grazie a suggerimenti finemente personalizzati.