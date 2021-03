OPPO presenta i nuovi smartphone della Find X3 Series

Redazione Webnews,

OPPO ha fatto le cose in grande per la nuova serie di smartphone in arrivo anche in Italia, la Find X3 Series, presentando tre diversi dispositivi che puntano a conquistare un’ampia fascia di pubblico, da utenti più esigenti che puntano ad avere il top di gamma con OPPO Find X3 Pro 5G a chi vuole caratteristiche di altissimo livello ad un prezzo più contenuto con la versione Lite, OPPO Find X3 Lite 5G.

OPPO è riuscita a diventare una delle aziende leader al Mondo nel settore degli smart device e la nuova linea appena presentata conferma il perchè. OPPO Find X3 Pro 5G ha tutte le carte in regola per uno degli smartphone più potenti e desiderati del prossimo futuro, a cominciare dal comparto fotografico pensato per i fotografi più esigenti: due fotocamere primarie da 50 MP, grandangolare e ultra grandangolare, in grado di sfruttare l’innovativo sensore di imaging Sony IMX 766 per restituire risultati professionali e anche di più.

Il nuovo smartphone, infatti, permette l’elaborazione di immagini e video a 10 bit, qualcosa che fino ad oggi era disponibile soltanto nelle fotocamere DSLR professionali. Questo assicura video di alta qualità con una gamma dinamica e una profondità di colore più ampie, ma registrando video in modalità Cinematic possiamo realizzare filmati in 4K e in formato log, così da avere il pieno controllo manuale su ISO, bilanciamento del bianco, velocità dell’otturatore e messa a fuoco. La concorrenza, insomma, rischia di impallidire.

Che dire del display? Abbiamo già detto che OPPO non si è risparmiata sotto ogni punto di vista e lo schermo di cui è dotato il top di gamma, OPPO Find X3 Pro 5G, è un OLED da 6,7″ con risoluzione 1440×3216 pixel (525ppi) e frame rate adattivo 10-120Hz con supporto alla già citata profondità di colore a 10-bit. Grazie a questo sistema di full-path Colour Management a 10 bit, OPPO Find X3 Pro 5G è in grado di acquisire, archiviare e visualizzare foto e video fino a 1 miliardo di colori.

La potenza del dispositivo è legata anche al processore di altissimo livello scelto da OPPO, Qualcomm Snapdragon 888 5G, che unito ad una capiente batteria da 4.500 mAh e una gestione ottimizzata della stessa assicura una durata senza precedenti, che si affianca alla ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65 W, ma anche alla ricarica AirVOOC Wireless Flash charge da 30 W e la comodissima ricarica inversa.

OPPO Find X3 Pro 5G, la scheda tecnica

Display : OLED da 6,7″, risoluzione 1440×3216 pixel (525ppi), frame rate adattivo 10-120Hz, supporto alla profondità di colore a 10-bit, Corning Gorilla Glass 5, certificazione HDR10+

: OLED da 6,7″, risoluzione 1440×3216 pixel (525ppi), frame rate adattivo 10-120Hz, supporto alla profondità di colore a 10-bit, Corning Gorilla Glass 5, certificazione HDR10+ Processore : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 12 GB

: 12 GB Archiviazione : 256 GB

: 256 GB Fotocamera anteriore : 32MP, f/2,4

: 32MP, f/2,4 Fotocamera posteriore :

Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica grandangolare, f/1,8, OIS

Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica ultra grandangolare, f/2,2

Sensore da 13MP, zoom ottico 2X, f/2,4

Sensore da 5MP, ottica macro, zoom 25x, dotata di led intorno all’obiettivo, f/3,0

: Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica grandangolare, f/1,8, OIS Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica ultra grandangolare, f/2,2 Sensore da 13MP, zoom ottico 2X, f/2,4 Sensore da 5MP, ottica macro, zoom 25x, dotata di led intorno all’obiettivo, f/3,0 Sensore impronte digitali : integrato nel display

: integrato nel display SIM : 2 SIM + eSIM

: 2 SIM + eSIM Resistenza : IP68

: IP68 Connettività : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo

: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo Batteria : 4.500 mAh, supporto ricarica cablata a 65W SuperVOOC 2.0, ricarica wireless a 30W VOOC Air

: 4.500 mAh, supporto ricarica cablata a 65W SuperVOOC 2.0, ricarica wireless a 30W VOOC Air Dimensioni 163,4x74x8,3mm

163,4x74x8,3mm Peso : 193g

: 193g Sistema operativo : Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2

: Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2 Colorazioni: Gloss Black, Blue e White

OPPO Find X3 Pro 5G sarà disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 1.149,99 euro.

OPPO Find X3 Neo 5G, la scheda tecnica

Il fratello minore di Find X3 Pro 5G, Find X3 Neo 5G, porta con sé alcune delle potenti caratteristiche che vi abbiamo già illustrato. Display OLED da 6,55″ 2400×1080 pixel, refresh rate 90Hz e HDR10+. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 865 5G e una batteria altrettanto capiente e con ricarica rapida SuperVOOC 2.0.

Find X3 Neo 5G, lo spiega Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, “conferma ulteriormente la nostra ambizione nel mettere in campo ogni giorno la migliore tecnologia e innovazione in fatto di smartphone e fotografia. Con questo nuovo modello vogliamo fornire a tutti i nostri consumatori prestazioni potenti, un comparto fotografico d’eccezione, la velocità del 5G e la migliore esperienza mobile in termini di qualità e funzionalità“.

Display : OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

: OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 Processore : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 RAM : 8-12GB

: 8-12GB Archiviazione : 128-256 GB

: 128-256 GB Fotocamera anteriore : 32MP, f/2,4

: 32MP, f/2,4 Fotocamera posteriore :

50MP Sony IMX766, f/1,7, 1/1,56″, OIS+EIS

16MP grandangolare, f/2,2, EIS

13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x

2MP macro, f/2,4

: 50MP Sony IMX766, f/1,7, 1/1,56″, OIS+EIS 16MP grandangolare, f/2,2, EIS 13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x 2MP macro, f/2,4 Sensore impronte digitali : integrato nel display

: integrato nel display SIM : 2 SIM

: 2 SIM Resistenza : IPx4

: IPx4 Connettività : 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo

: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo Batteria : 4.500mAh, ricarica veloce 65W

: 4.500mAh, ricarica veloce 65W Dimensioni 159,3x74x7,99mm

159,3x74x7,99mm Peso : 184g

: 184g Sistema operativo : Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2

: Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2 Colorazioni: Starlight Black e Galactic Silver

OPPO Find X3 Neo 5G sarà disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 799,99 euro.

OPPO Find X3 Lite 5G, la scheda tecnica

Find X3 Lite 5G è il fratello minore degli altri due modelli presentati da OPPO, ma non per questo meno importante. Anzi. Nonostante il prezzo davvero contenuto, Find X3 Lite 5G promette di reggere il confronto con smartphone più blasonati della concorrenza, a cominciare dal comparto fotografico di tutto rispetto: quadrupla fotocamera posteriore da 64MP e una fotocamera anteriore ultra nitida da 32MP che possono vantare il Portrait Video System messo a punto da OPPO e in grado di acquisire video chiari e nitidi in qualsiasi situazione, anche in condizioni di scarsa luminosità o in controluce e anche di catturare ogni dettaglio, per far risaltare al massimo ogni soggetto nei video.

Il dispositivo è caratterizzato da una serie di funzioni AI che assicurano risultati senza precedenti. La funzione AI Highlight Video rileva automaticamente la luce ambientale in una ripresa video e rende così i ritratti fotografici di una qualità superiore, mentre Portrait AI Video è in grado di rilevare fino a 194 punti nodali del volto umano fornendo così specifici highlights sul soggetto ritratto.

Vediamo insieme le specifiche tecniche di OPPO Find X3 Lite 5G:

Display : OLED da 6,44″ FHD+, refresh fino a 90Hz, campionamento fino a 180Hz, 409ppi, 430nit, HDR10+, Corning Gorilla Glass 3+schermo-scocca 91,7%

: OLED da 6,44″ FHD+, refresh fino a 90Hz, campionamento fino a 180Hz, 409ppi, 430nit, HDR10+, Corning Gorilla Glass 3+schermo-scocca 91,7% Processore : Qualcomm Snapdragon 765G

: Qualcomm Snapdragon 765G RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera anteriore : 32MP, f/2,4, FOV 85°, FF

: 32MP, f/2,4, FOV 85°, FF Fotocamera posteriore :

64MP, f/1,79, EIS

8MP grandangolare, f/2,25, EIS

2MP macro, f/2,4

2MP b/n, f/2,4

: 64MP, f/1,79, EIS 8MP grandangolare, f/2,25, EIS 2MP macro, f/2,4 2MP b/n, f/2,4 Sensore impronte digitali : integrato nel display

: integrato nel display SIM : 2 SIM

: 2 SIM Resistenza : IP52

: IP52 Connettività : 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, jack da 3,5mm, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo

: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, jack da 3,5mm, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo Batteria : 4.300mAh

: 4.300mAh Dimensioni 159,1×73,4×7,9mm

159,1×73,4×7,9mm Peso : 172g

: 172g Sistema operativo : Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2

: Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2 Colorazioni: Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black

OPPO Find X3 Lite 5G sarà disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 499,99 euro.